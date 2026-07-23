Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

Las marcas admiten compresión, lo que reduce el tamaño del archivo de marcas y acelera la transmisión por red.

Controla la disposición física de las partes compactas. Si es true (valor predeterminado), cada columna de un gránulo inicia un nuevo bloque comprimido, lo que permite a ClickHouse omitir la lectura de columnas innecesarias del disco. Si es false, todas las columnas dentro de un gránulo se empaquetan en el mismo bloque comprimido, lo que mejora la relación de compresión, pero requiere descomprimir más datos durante las lecturas. Esto resulta beneficioso para cargas de trabajo que siempre leen todas las columnas (p. ej., projections).

La clave primaria admite compresión, lo que reduce el tamaño del archivo de la clave primaria y acelera la transmisión por red.