Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Tamaño del bloque de compresión de la clave primaria; es el tamaño real del bloque que se va a comprimir.

Codificación de compresión utilizada por la clave primaria. Esta es lo suficientemente pequeña y está en caché, por lo que la compresión predeterminada es ZSTD(3).

Carga la clave primaria en memoria en el primer uso en lugar de hacerlo al inicializar la tabla. Esto puede ahorrar memoria cuando hay una gran cantidad de tablas.

Si el valor de una columna de la clave primaria en una parte de datos cambia al menos con esta proporción, omita cargar las columnas siguientes en memoria. Esto permite ahorrar memoria al no cargar columnas innecesarias de la clave primaria.