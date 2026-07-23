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Esta configuración está disponible en system.merge_tree_settings y se genera automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

min_bytes_for_compact_part

Configuración obsoleta, no tiene efecto.

min_bytes_for_full_part_storage

Disponible solo en ClickHouse Cloud. Tamaño mínimo sin comprimir en bytes para usar el tipo de almacenamiento Full para la data parte en lugar de packed

min_bytes_for_wide_part

Número mínimo de bytes/filas en una data parte que puede almacenarse en formato Wide. Puede configurar una, ambas o ninguna de estas opciones.

min_bytes_to_prewarm_caches

Tamaño mínimo (en bytes sin comprimir) para precalentar la caché de marcas y la caché del índice primario de las partes nuevas

min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod

Establece la cantidad mínima de bytes necesaria para habilitar el balanceo al distribuir nuevas partes grandes entre los discos de un volumen JBOD. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — El balanceo está deshabilitado.
Uso El valor de la configuración min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod no debe ser inferior al valor de max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool / 1024. De lo contrario, ClickHouse lanza una excepción.
Última modificación el 23 de julio de 2026