Configuración obsoleta, no tiene efecto.
min_bytes_for_compact_part
Disponible solo en ClickHouse Cloud. Tamaño mínimo sin comprimir en bytes para usar el tipo de almacenamiento Full para la data parte en lugar de packed
min_bytes_for_full_part_storage
Número mínimo de bytes/filas en una data parte que puede almacenarse en formato
min_bytes_for_wide_part
Wide.
Puede configurar una, ambas o ninguna de estas opciones.
Tamaño mínimo (en bytes sin comprimir) para precalentar la caché de marcas y la caché del índice primario de las partes nuevas
min_bytes_to_prewarm_caches
Establece la cantidad mínima de bytes necesaria para habilitar el balanceo al distribuir nuevas partes grandes entre los discos de un volumen JBOD. Valores posibles:
min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod
- Entero positivo.
0— El balanceo está deshabilitado.
min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod no debe
ser inferior al valor de
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool
/ 1024. De lo contrario, ClickHouse lanza una excepción.