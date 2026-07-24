Ajustes de tabla de ClickHouse MergeTree en el grupo generado allow_experimental_*.

Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se han generado automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Permite fusiones CLEANUP experimentales para ReplacingMergeTree con la columna is_deleted . Cuando está habilitado, permite usar OPTIMIZE ... FINAL CLEANUP para fusionar manualmente todas las partes de una partición en una sola parte y eliminar las filas eliminadas.

También permite habilitar que estas fusiones se realicen automáticamente en segundo plano con los ajustes min_age_to_force_merge_seconds , min_age_to_force_merge_on_partition_only y enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge .

Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.