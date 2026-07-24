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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se han generado automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup

Permite fusiones CLEANUP experimentales para ReplacingMergeTree con la columna is_deleted. Cuando está habilitado, permite usar OPTIMIZE ... FINAL CLEANUP para fusionar manualmente todas las partes de una partición en una sola parte y eliminar las filas eliminadas. También permite habilitar que estas fusiones se realicen automáticamente en segundo plano con los ajustes min_age_to_force_merge_seconds, min_age_to_force_merge_on_partition_only y enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge.

allow_experimental_reverse_key

Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.

allow_experimental_text_index_phrase_search

Permite crear índices de texto con el argumento experimental support_phrase_search, que almacena las posiciones de los tokens para permitir la coincidencia exacta de frases.
Última modificación el 24 de julio de 2026