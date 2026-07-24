Permite fusiones CLEANUP experimentales para ReplacingMergeTree con la columna
allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup
is_deleted. Cuando está habilitado, permite usar
OPTIMIZE ... FINAL CLEANUP para
fusionar manualmente todas las partes de una partición en una sola parte y eliminar las
filas eliminadas.
También permite habilitar que estas fusiones se realicen automáticamente en segundo plano
con los ajustes
min_age_to_force_merge_seconds,
min_age_to_force_merge_on_partition_only y
enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge.
Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.
allow_experimental_reverse_key
Permite crear índices de texto con el argumento experimental
allow_experimental_text_index_phrase_search
support_phrase_search,
que almacena las posiciones de los tokens para permitir la coincidencia exacta de frases.