Solo disponible en ClickHouse Cloud. Tamaño máximo total de las partes que se van a precalentar en la caché durante la fusión.
merge_total_max_bytes_to_prewarm_cache
Se utiliza para regular cómo se usan y comparten los recursos entre las fusiones y otras cargas de trabajo. El valor especificado se usa como valor de la configuración
merge_workload
workload para las
fusiones en segundo plano de esta table. Si no se especifica (cadena vacía), se
usa en su lugar la configuración del server
merge_workload.
Véase también