Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Solo disponible en ClickHouse Cloud. Tamaño máximo total de las partes que se van a precalentar en la caché durante la fusión.

Se utiliza para regular cómo se usan y comparten los recursos entre las fusiones y otras cargas de trabajo. El valor especificado se usa como valor de la configuración workload para las fusiones en segundo plano de esta table. Si no se especifica (cadena vacía), se usa en su lugar la configuración del server merge_workload .

Véase también