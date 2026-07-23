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Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

write_final_mark

Configuración obsoleta; no hace nada.

write_marks_for_substreams_in_compact_parts

Habilita la escritura de marcas para cada substream en lugar de para cada columna en las partes compactas. Permite leer subcolumnas individuales de la parte de datos de forma eficiente. Por ejemplo, la columna t Tuple(a String, b UInt32, c Array(Nullable(UInt32))) se serializa en los siguientes substreams:
  • t.a para los datos String del elemento a de la Tuple
  • t.b para los datos UInt32 del elemento b de la Tuple
  • t.c.size0 para los tamaños del Array del elemento c de la Tuple
  • t.c.null para el mapa de NULL de los elementos del Array anidado del elemento c de la Tuple
  • t.c para los datos UInt32 de los elementos del Array anidado del elemento c de la Tuple
Cuando esta configuración está habilitada, escribiremos una marca para cada uno de estos 5 substreams, lo que significa que podremos leer los datos de cada substream individual del gránulo por separado si es necesario. Por ejemplo, si queremos leer la subcolumna t.c, leeremos solo los datos de los substreams t.c.size0, t.c.null y t.c, y no leeremos datos de los substreams t.a y t.b. Cuando esta configuración está deshabilitada, escribiremos una marca solo para la columna de nivel superior t, lo que significa que siempre leeremos todos los datos de la columna del gránulo, incluso si solo necesitamos los datos de algunos substreams.
Última modificación el 23 de julio de 2026