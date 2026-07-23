Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Configuración obsoleta; no hace nada.

Habilita la escritura de marcas para cada substream en lugar de para cada columna en las partes compactas. Permite leer subcolumnas individuales de la parte de datos de forma eficiente.

Por ejemplo, la columna t Tuple(a String, b UInt32, c Array(Nullable(UInt32))) se serializa en los siguientes substreams:

t.a para los datos String del elemento a de la Tuple

para los datos String del elemento de la Tuple t.b para los datos UInt32 del elemento b de la Tuple

para los datos UInt32 del elemento de la Tuple t.c.size0 para los tamaños del Array del elemento c de la Tuple

para los tamaños del Array del elemento de la Tuple t.c.null para el mapa de NULL de los elementos del Array anidado del elemento c de la Tuple

para el mapa de NULL de los elementos del Array anidado del elemento de la Tuple t.c para los datos UInt32 de los elementos del Array anidado del elemento c de la Tuple