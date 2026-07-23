Configuración obsoleta; no hace nada.
write_final_mark
Habilita la escritura de marcas para cada substream en lugar de para cada columna en las partes compactas. Permite leer subcolumnas individuales de la parte de datos de forma eficiente. Por ejemplo, la columna
write_marks_for_substreams_in_compact_parts
t Tuple(a String, b UInt32, c Array(Nullable(UInt32))) se serializa en los siguientes substreams:
t.apara los datos String del elemento
ade la Tuple
t.bpara los datos UInt32 del elemento
bde la Tuple
t.c.size0para los tamaños del Array del elemento
cde la Tuple
t.c.nullpara el mapa de NULL de los elementos del Array anidado del elemento
cde la Tuple
t.cpara los datos UInt32 de los elementos del Array anidado del elemento
cde la Tuple
t.c, leeremos solo los datos de los
substreams
t.c.size0,
t.c.null y
t.c, y no leeremos datos de los substreams
t.a y
t.b. Cuando esta configuración está deshabilitada,
escribiremos una marca solo para la columna de nivel superior
t, lo que significa que siempre leeremos todos los datos de la columna del gránulo, incluso si solo necesitamos los datos de algunos substreams.