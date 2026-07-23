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Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

max_merge_delayed_streams_for_parallel_write

El número máximo de flujos (columnas) que pueden volcarse en paralelo (análogo a max_insert_delayed_streams_for_parallel_write para merges). Solo funciona con merges Vertical.

max_merge_selecting_sleep_ms

Tiempo máximo de espera antes de volver a intentar seleccionar partes para fusionar cuando no se haya seleccionado ninguna. Un valor más bajo activará con frecuencia las tareas de selección en background_schedule_pool, lo que genera una gran cantidad de peticiones a ZooKeeper en clústeres de gran escala
Última modificación el 23 de julio de 2026