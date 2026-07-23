Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Si el número de blobs pendientes de eliminación en las colas de blobs muertos de los discos de la tabla supera el valor de dead_blobs_to_delay_insert , INSERT se ralentiza artificialmente (hasta max_delay_to_insert ).

La cola de blobs muertos pertenece al disco y la comparten todas las tablas que hay en él (incluidos los blobs de tablas ya eliminadas), así que ajusta el umbral para todo el disco, no para una sola tabla.

Resulta útil cuando un servidor no consigue limpiar los blobs con la suficiente rapidez.

Valores posibles:

Cualquier entero positivo.

0 — deshabilitado.

Si el número de blobs pendientes de eliminación en las colas de blobs muertos de los discos de la tabla supera el valor de dead_blobs_to_throw_insert , INSERT se interrumpe con el siguiente error:

“Demasiados blobs muertos en la cola (N) en los discos de la tabla. La limpieza de blobs se está procesando bastante más lentamente que las inserciones”

La cola de blobs muertos pertenece al disco y la comparten todas las tablas que hay en él (incluidos los blobs de tablas ya eliminadas), así que ajusta el umbral para todo el disco en lugar de para una sola tabla.

Posibles valores: