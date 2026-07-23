Limita la velocidad máxima de intercambio de datos por la red, en bytes por segundo, para las operaciones de fetch replicadas. Esta configuración se aplica a una tabla concreta, a diferencia de la configuración
max_replicated_fetches_network_bandwidth
max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server,
que se aplica al servidor.
Puede limitar tanto la red del servidor como la de una tabla concreta, pero para
ello el valor de la configuración a nivel de tabla debe ser menor que el valor a nivel de
servidor. De lo contrario, el servidor solo tiene en cuenta la configuración
max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server.
La configuración no se aplica con total precisión.
Valores posibles:
- Entero positivo.
0— Ilimitado.
0.
Uso
Puede usarse para limitar la velocidad al replicar datos para añadir o reemplazar
nuevos nodos.
Cantidad de registros que puede haber en el log de ClickHouse Keeper si hay una réplica inactiva. Una réplica inactiva se considera perdida cuando se supera este número. Valores posibles:
max_replicated_logs_to_keep
- Cualquier entero positivo.
Cuántas tareas de fusión y mutación de partes se permiten simultáneamente en la cola de ReplicatedMergeTree.
max_replicated_merges_in_queue
Número de tareas de fusión de partes con TTL que se permiten simultáneamente en la cola de ReplicatedMergeTree.
max_replicated_merges_with_ttl_in_queue
Cuántas tareas de mutación de partes se permiten simultáneamente en la cola de ReplicatedMergeTree.
max_replicated_mutations_in_queue
Limita la velocidad máxima de intercambio de datos a través de la red, en bytes por segundo, para los envíos replicados. Esta configuración se aplica a una tabla en particular, a diferencia de la configuración
max_replicated_sends_network_bandwidth
max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server,
que se aplica al servidor.
Puede limitar tanto la red del servidor como la de una tabla en particular, pero
para ello el valor de la configuración a nivel de tabla debe ser menor que el
de la configuración a nivel de servidor. De lo contrario, el servidor solo tiene en cuenta la
configuración
max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server.
La configuración no se respeta con total precisión.
Posibles valores:
- Entero positivo.
0— Ilimitado.