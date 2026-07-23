Configuración de tablas MergeTree de ClickHouse en el grupo generado max_replicated_*.

Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Limita la velocidad máxima de intercambio de datos por la red, en bytes por segundo, para las operaciones de fetch replicadas . Esta configuración se aplica a una tabla concreta, a diferencia de la configuración max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server , que se aplica al servidor.

Puede limitar tanto la red del servidor como la de una tabla concreta, pero para ello el valor de la configuración a nivel de tabla debe ser menor que el valor a nivel de servidor. De lo contrario, el servidor solo tiene en cuenta la configuración max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server .

La configuración no se aplica con total precisión.

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — Ilimitado.

Valor predeterminado: 0 .

Uso

Puede usarse para limitar la velocidad al replicar datos para añadir o reemplazar nuevos nodos.

Cantidad de registros que puede haber en el log de ClickHouse Keeper si hay una réplica inactiva. Una réplica inactiva se considera perdida cuando se supera este número.

Valores posibles:

Cualquier entero positivo.

Cuántas tareas de fusión y mutación de partes se permiten simultáneamente en la cola de ReplicatedMergeTree.

Número de tareas de fusión de partes con TTL que se permiten simultáneamente en la cola de ReplicatedMergeTree.

Cuántas tareas de mutación de partes se permiten simultáneamente en la cola de ReplicatedMergeTree.

Limita la velocidad máxima de intercambio de datos a través de la red, en bytes por segundo, para los envíos replicados . Esta configuración se aplica a una tabla en particular, a diferencia de la configuración max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server , que se aplica al servidor.

Puede limitar tanto la red del servidor como la de una tabla en particular, pero para ello el valor de la configuración a nivel de tabla debe ser menor que el de la configuración a nivel de servidor. De lo contrario, el servidor solo tiene en cuenta la configuración max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server .

La configuración no se respeta con total precisión.

Posibles valores:

Entero positivo.

0 — Ilimitado.

Uso

Puede usarse para limitar la velocidad al replicar datos para añadir o reemplazar nuevos nodos.