El número de bloques insertados más recientemente cuyas sumas de hash ClickHouse Keeper almacena para comprobar si hay duplicados. Valores posibles:
replicated_deduplication_window
- Cualquier entero positivo.
- 0 (desactiva la deduplicación)
replicated_deduplication_window bloques más recientes. Las sumas de hash más antiguas se eliminan de
ClickHouse Keeper.
La suma de hash abarca todo el bloque insertado, por lo que una inserción se deduplica solo cuando
todos sus datos coinciden con una inserción anterior (un reintento), no por cada parte individual.
Un valor alto de
replicated_deduplication_window ralentiza las
Inserts porque hay que comparar más
entradas.
Configuración heredada que se mantiene para actualizaciones progresivas con versiones mixtas. Las nuevas inserciones se deduplican con el hash unificado regido por
replicated_deduplication_window_for_async_inserts
replicated_deduplication_window; esta configuración ahora solo limita cuántos
hash heredados de inserción asíncrona se conservan en el directorio
async_blocks de ClickHouse Keeper, que
las réplicas antiguas siguen escribiendo durante una actualización progresiva y que el líder actual limpia.
Un valor de
0 no conserva ninguno: la siguiente pasada de limpieza elimina todas las entradas, así que mantén el
valor predeterminado (o uno mayor) para preservar la ventana heredada de deduplicación de inserciones asíncronas durante la actualización.
El número de segundos tras los cuales las sumas de hash de los bloques insertados se eliminan de ClickHouse Keeper. Valores posibles:
replicated_deduplication_window_seconds
- Cualquier entero positivo.
replicated_deduplication_window_seconds especifica durante cuánto tiempo se almacenan las sumas de hash
de los bloques para la deduplicación de inserciones. Las sumas de hash anteriores a
replicated_deduplication_window_seconds se eliminan de ClickHouse Keeper,
aunque su número sea inferior a
replicated_deduplication_window.
El tiempo es relativo al momento del registro más reciente, no al tiempo
real. Si es el único registro, se almacenará para siempre.
Ajuste heredado que se conserva para actualizaciones progresivas con versiones mixtas. Junto con
replicated_deduplication_window_seconds_for_async_inserts
replicated_deduplication_window_for_async_inserts, determina durante cuánto tiempo se conservan los hash de la inserción asíncrona heredada
en el directorio
async_blocks de ClickHouse Keeper (escritos por réplicas antiguas durante una
actualización progresiva y limpiados por el líder actual). Las inserciones nuevas usan
replicated_deduplication_window_seconds.