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Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

replicated_deduplication_window

El número de bloques insertados más recientemente cuyas sumas de hash ClickHouse Keeper almacena para comprobar si hay duplicados. Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.
  • 0 (desactiva la deduplicación)
Para la deduplicación de inserciones, al escribir en tablas replicadas, ClickHouse escribe sumas de hash de deduplicación en ClickHouse Keeper. Las sumas de hash se almacenan solo para los replicated_deduplication_window bloques más recientes. Las sumas de hash más antiguas se eliminan de ClickHouse Keeper. La suma de hash abarca todo el bloque insertado, por lo que una inserción se deduplica solo cuando todos sus datos coinciden con una inserción anterior (un reintento), no por cada parte individual. Un valor alto de replicated_deduplication_window ralentiza las Inserts porque hay que comparar más entradas.

replicated_deduplication_window_for_async_inserts

Configuración heredada que se mantiene para actualizaciones progresivas con versiones mixtas. Las nuevas inserciones se deduplican con el hash unificado regido por replicated_deduplication_window; esta configuración ahora solo limita cuántos hash heredados de inserción asíncrona se conservan en el directorio async_blocks de ClickHouse Keeper, que las réplicas antiguas siguen escribiendo durante una actualización progresiva y que el líder actual limpia. Un valor de 0 no conserva ninguno: la siguiente pasada de limpieza elimina todas las entradas, así que mantén el valor predeterminado (o uno mayor) para preservar la ventana heredada de deduplicación de inserciones asíncronas durante la actualización.

replicated_deduplication_window_seconds

El número de segundos tras los cuales las sumas de hash de los bloques insertados se eliminan de ClickHouse Keeper. Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.
Al igual que replicated_deduplication_window, replicated_deduplication_window_seconds especifica durante cuánto tiempo se almacenan las sumas de hash de los bloques para la deduplicación de inserciones. Las sumas de hash anteriores a replicated_deduplication_window_seconds se eliminan de ClickHouse Keeper, aunque su número sea inferior a replicated_deduplication_window. El tiempo es relativo al momento del registro más reciente, no al tiempo real. Si es el único registro, se almacenará para siempre.

replicated_deduplication_window_seconds_for_async_inserts

Ajuste heredado que se conserva para actualizaciones progresivas con versiones mixtas. Junto con replicated_deduplication_window_for_async_inserts, determina durante cuánto tiempo se conservan los hash de la inserción asíncrona heredada en el directorio async_blocks de ClickHouse Keeper (escritos por réplicas antiguas durante una actualización progresiva y limpiados por el líder actual). Las inserciones nuevas usan replicated_deduplication_window_seconds.
Última modificación el 23 de julio de 2026