Si el número de partes activas en una misma partición supera el valor de
parts_to_delay_insert
parts_to_delay_insert, un
INSERT se ralentiza artificialmente.
Posibles valores:
- Cualquier entero positivo.
INSERT tarde más en ejecutarse (añade
sleep) para que el
proceso de fusión en segundo plano pueda fusionar partes más rápido de lo que se añaden.
Si el número de partes activas en una sola partición supera el valor de
parts_to_throw_insert
parts_to_throw_insert,
INSERT se interrumpe con la excepción
Too many parts (N). Merges are processing significantly slower than inserts.
Posibles valores:
- Cualquier entero positivo.
SELECT, es necesario
minimizar el número de partes procesadas; consulte Merge Tree.
Antes de la versión 23.6, esta configuración estaba establecida en 300. Puede establecer un valor
más alto; esto reducirá la probabilidad del error
Too many parts, pero al
mismo tiempo el rendimiento de
SELECT podría verse afectado. Además, en caso
de un issue de fusión (por ejemplo, por falta de espacio en disco), lo notará
más tarde que con el valor original de 300.