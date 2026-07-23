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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

parts_to_delay_insert

Si el número de partes activas en una misma partición supera el valor de parts_to_delay_insert, un INSERT se ralentiza artificialmente. Posibles valores:
  • Cualquier entero positivo.
ClickHouse hace artificialmente que INSERT tarde más en ejecutarse (añade sleep) para que el proceso de fusión en segundo plano pueda fusionar partes más rápido de lo que se añaden.

parts_to_throw_insert

Si el número de partes activas en una sola partición supera el valor de parts_to_throw_insert, INSERT se interrumpe con la excepción Too many parts (N). Merges are processing significantly slower than inserts. Posibles valores:
  • Cualquier entero positivo.
Para lograr el máximo rendimiento de las consultas SELECT, es necesario minimizar el número de partes procesadas; consulte Merge Tree. Antes de la versión 23.6, esta configuración estaba establecida en 300. Puede establecer un valor más alto; esto reducirá la probabilidad del error Too many parts, pero al mismo tiempo el rendimiento de SELECT podría verse afectado. Además, en caso de un issue de fusión (por ejemplo, por falta de espacio en disco), lo notará más tarde que con el valor original de 300.
Última modificación el 23 de julio de 2026