Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Es un disco de tabla; la ruta/endpoint debe apuntar a los datos de la tabla, no a los datos de la base de datos. Solo puede configurarse para s3_plain/s3_plain_rewritable/web.

Si se establece en true, la tabla queda en modo de solo lectura y no realiza modificaciones en disco.

Se rechazan todas las operaciones en primer plano que modificarían la tabla: inserciones, mutaciones, OPTIMIZE y los comandos de partición que modifican datos ( ATTACH / MOVE / DROP / DROP DETACHED / FETCH / REPLACE PARTITION , así como MOVE PARTITION ... TO TABLE cuando esta tabla es el destino). Las operaciones que no modifican los datos de la tabla, como FREEZE / UNFREEZE y FORGET PARTITION , siguen estando permitidas.

Tampoco se programa ningún trabajo en segundo plano: se suprimen las fusiones normales, las fusiones TTL ( DELETE / MOVE /recompresión), las fusiones de recompresión, las mutaciones en segundo plano y los movimientos de partes en segundo plano. Como consecuencia, una tabla con TTL ya no elimina ni mueve sus datos expirados mientras esta configuración está habilitada.