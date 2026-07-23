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Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

table_disk

Es un disco de tabla; la ruta/endpoint debe apuntar a los datos de la tabla, no a los datos de la base de datos. Solo puede configurarse para s3_plain/s3_plain_rewritable/web.

table_readonly

Si se establece en true, la tabla queda en modo de solo lectura y no realiza modificaciones en disco. Se rechazan todas las operaciones en primer plano que modificarían la tabla: inserciones, mutaciones, OPTIMIZE y los comandos de partición que modifican datos (ATTACH/MOVE/DROP/DROP DETACHED/FETCH/REPLACE PARTITION, así como MOVE PARTITION ... TO TABLE cuando esta tabla es el destino). Las operaciones que no modifican los datos de la tabla, como FREEZE/UNFREEZE y FORGET PARTITION, siguen estando permitidas. Tampoco se programa ningún trabajo en segundo plano: se suprimen las fusiones normales, las fusiones TTL (DELETE/MOVE/recompresión), las fusiones de recompresión, las mutaciones en segundo plano y los movimientos de partes en segundo plano. Como consecuencia, una tabla con TTL ya no elimina ni mueve sus datos expirados mientras esta configuración está habilitada. La configuración siempre puede volver a cambiarse con ALTER TABLE ... MODIFY SETTING table_readonly = 0 (o RESET SETTING). No se admite para ReplicatedMergeTree.
Última modificación el 23 de julio de 2026