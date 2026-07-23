Es un disco de tabla; la ruta/endpoint debe apuntar a los datos de la tabla, no a los datos de la base de datos. Solo puede configurarse para s3_plain/s3_plain_rewritable/web.
table_disk
Si se establece en true, la tabla queda en modo de solo lectura y no realiza modificaciones en disco. Se rechazan todas las operaciones en primer plano que modificarían la tabla: inserciones, mutaciones,
table_readonly
OPTIMIZE y los comandos de partición que modifican datos
(
ATTACH/
MOVE/
DROP/
DROP DETACHED/
FETCH/
REPLACE PARTITION, así como
MOVE PARTITION ... TO TABLE cuando esta tabla es el destino). Las operaciones
que no modifican los datos de la tabla, como
FREEZE/
UNFREEZE y
FORGET PARTITION, siguen estando permitidas.
Tampoco se programa ningún trabajo en segundo plano: se suprimen las fusiones normales, las fusiones TTL (
DELETE/
MOVE/recompresión), las fusiones de recompresión, las mutaciones en segundo plano
y los movimientos de partes en segundo plano. Como consecuencia, una tabla con TTL ya no elimina ni mueve sus datos expirados mientras esta configuración
está habilitada.
La configuración siempre puede volver a cambiarse con
ALTER TABLE ... MODIFY SETTING table_readonly = 0 (o
RESET SETTING). No se admite para
ReplicatedMergeTree.