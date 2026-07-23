Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.

UInt8 , UInt16 , UInt32 , UInt64 . Habilita la comprobación, al crear la tabla, de que el tipo de dato de una columna de muestreo o de una expresión de muestreo sea correcto. El tipo de dato debe ser uno de los tipos enteros sin signo:

Valores posibles:

true — La comprobación está habilitada.

— La comprobación está habilitada. false — La comprobación se deshabilita al crear la tabla.

Valor predeterminado: true .