Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.
check_delay_period
Habilita la comprobación, al crear la tabla, de que el tipo de dato de una columna de muestreo o de una expresión de muestreo sea correcto. El tipo de dato debe ser uno de los tipos enteros sin signo:
check_sample_column_is_correct
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64.
Valores posibles:
true— La comprobación está habilitada.
false— La comprobación se deshabilita al crear la tabla.
true.
De forma predeterminada, el servidor ClickHouse comprueba, al crear la tabla, el tipo de dato de
una columna de muestreo o de una expresión de muestreo. Si ya tiene tablas con
una expresión de muestreo incorrecta y no quiere que el servidor genere una excepción
durante el inicio, establezca
check_sample_column_is_correct en
false.