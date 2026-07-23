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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

check_delay_period

Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.

check_sample_column_is_correct

Habilita la comprobación, al crear la tabla, de que el tipo de dato de una columna de muestreo o de una expresión de muestreo sea correcto. El tipo de dato debe ser uno de los tipos enteros sin signo: UInt8, UInt16, UInt32, UInt64. Valores posibles:
  • true — La comprobación está habilitada.
  • false — La comprobación se deshabilita al crear la tabla.
Valor predeterminado: true. De forma predeterminada, el servidor ClickHouse comprueba, al crear la tabla, el tipo de dato de una columna de muestreo o de una expresión de muestreo. Si ya tiene tablas con una expresión de muestreo incorrecta y no quiere que el servidor genere una excepción durante el inicio, establezca check_sample_column_is_correct en false.
Última modificación el 23 de julio de 2026