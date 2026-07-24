Cuando esta configuración tiene un valor mayor que cero, solo una réplica inicia la fusión de inmediato si la parte fusionada está en el almacenamiento compartido.
remote_fs_execute_merges_on_single_replica_time_threshold
Valores posibles:
La replicación zero-copy no está lista para producción. La replicación zero-copy está deshabilitada de forma predeterminada en ClickHouse 22.8 y versiones posteriores.Esta funcionalidad no se recomienda para su uso en producción.
- Cualquier entero positivo.
Ejecuta zero-copy en modo compatible durante el proceso de conversión.
remote_fs_zero_copy_path_compatible_mode
Ruta de ZooKeeper para la información de zero-copy independiente de la tabla.