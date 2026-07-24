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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

remote_fs_execute_merges_on_single_replica_time_threshold

Cuando esta configuración tiene un valor mayor que cero, solo una réplica inicia la fusión de inmediato si la parte fusionada está en el almacenamiento compartido.
La replicación zero-copy no está lista para producción. La replicación zero-copy está deshabilitada de forma predeterminada en ClickHouse 22.8 y versiones posteriores.Esta funcionalidad no se recomienda para su uso en producción.
Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.

remote_fs_zero_copy_path_compatible_mode

Ejecuta zero-copy en modo compatible durante el proceso de conversión.

remote_fs_zero_copy_zookeeper_path

Ruta de ZooKeeper para la información de zero-copy independiente de la tabla.
Última modificación el 24 de julio de 2026