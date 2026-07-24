Ajustes de tabla de MergeTree de ClickHouse en el grupo generado remote_fs_*.

Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Cuando esta configuración tiene un valor mayor que cero, solo una réplica inicia la fusión de inmediato si la parte fusionada está en el almacenamiento compartido.

La replicación zero-copy no está lista para producción. La replicación zero-copy está deshabilitada de forma predeterminada en ClickHouse 22.8 y versiones posteriores. Esta funcionalidad no se recomienda para su uso en producción.

Valores posibles:

Cualquier entero positivo.

Ejecuta zero-copy en modo compatible durante el proceso de conversión.

Ruta de ZooKeeper para la información de zero-copy independiente de la tabla.