OutdatedPartsQuorumThread): mientras una réplica haya estado inactiva durante menos de esta cantidad de segundos,
seguirá retrasando la eliminación de partes obsoletas y el truncado de las mutaciones finalizadas. Un valor de 0
significa usar el valor predeterminado de dos timeouts de sesión de ZooKeeper.
Solo en ClickHouse Cloud
Retardo inicial para la actualización de partes. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Tiempos de espera para la conexión HTTP entre servidores. Disponible solo en ClickHouse Cloud
Tiempos de espera para la comunicación HTTP entre servidores. Solo disponible en ClickHouse
Cloud
Añade un valor con distribución uniforme de 0 a x segundos a
shared_merge_tree_leader_update_period para evitar el efecto de
estampida. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Período máximo para volver a comprobar el liderazgo en la actualización de partes. Solo disponible en
ClickHouse Cloud
Número máximo de partes obsoletas cuya eliminación el líder intentará confirmar en
una sola solicitud HTTP. Solo disponible en ClickHouse Cloud.
Tiempo máximo de retardo para la actualización de partes. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Número máximo total de líderes de actualización de partes. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Número máximo de líderes de actualización de partes. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Número máximo de réplicas que participarán en la eliminación de partes (hilo killer). Solo
disponible en ClickHouse Cloud
Número máximo de réplicas que intentarán asignar fusiones potencialmente conflictivas (para evitar conflictos redundantes en la asignación de fusiones). 0 significa que está deshabilitado. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Número máximo de partes dañadas para SMT; si hay más, impedir el desacople automático.
Tamaño máximo total de las partes dañadas para SMT; si se supera, se impide el desacople automático.
Cuánto tiempo se almacenan los identificadores de memoización de insert para evitar acciones incorrectas durante
los reintentos de insert. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Algoritmo que usará el hilo del coordinador de fusión para distribuir las fusiones entre réplicas
Intervalo entre ejecuciones del hilo de elección del coordinador de fusión
Factor de ajuste del tiempo de espera del hilo del coordinador
Frecuencia con la que el coordinador de fusión debe sincronizarse con ZooKeeper para obtener metadatos actualizados
Número de fusiones que el coordinador puede solicitar a MergerMutator a la vez
Tiempo máximo entre ejecuciones del hilo del coordinador de fusiones
Número de entradas de fusión que el coordinador debe preparar y distribuir entre los workers.
Cuando se establece en ‘auto’, equivale al número máximo de tareas de fusión permitidas en una sola réplica multiplicado por el número de réplicas activas.
Intervalo mínimo entre ejecuciones del hilo del coordinador de fusión
Tiempo de espera que utilizará el hilo merge worker si necesita actualizar su estado tras una acción inmediata
Tiempo entre ejecuciones del hilo de trabajo de merge
Número de réplicas que estarán en el mismo grupo de hash de rendezvous para la limpieza de partes obsoletas.
Solo disponible en ClickHouse Cloud.
Recargará el predicado de merge en la tarea de selección de merge/mutate cuando la proporción de
<candidate partitions for mutations only (partitions that cannot be merged)>/<candidate partitions for mutations> sea superior al valor de esta configuración. Solo
disponible en ClickHouse Cloud
Cantidad de trabajos de recuperación de metadatos de partes que se programan simultáneamente. Solo disponible en
ClickHouse Cloud
Tiempo durante el que se conserva una parte fusionada localmente sin iniciar una nueva fusión que la incluya. Esto da a otras réplicas la oportunidad de obtener la parte e iniciar esta fusión.
Solo disponible en ClickHouse Cloud.
Tamaño mínimo de la parte (en filas) para posponer la asignación de la siguiente fusión justo después de
fusionarla localmente. Solo disponible en ClickHouse Cloud.
Tamaño de la ventana (en números de bloque) que se utiliza para distribuir la asignación de fusiones entre
réplicas. Las partes dentro de la misma ventana se asignan a las mismas réplicas.
Solo disponible en ClickHouse Cloud
Leer las partes virtuales del líder cuando sea posible. Solo disponible en ClickHouse
Cloud
Frecuencia con la que las réplicas intentarán actualizar el conjunto de réplicas en segundo plano. La siguiente ejecución se programa con una variación aleatoria
uniforme en [0, value] segundos. Excepción: value = 0 no sigue ese criterio;
la implementación aplica un mínimo de 200 ms, por lo que la siguiente ejecución se programa con una variación aleatoria en [0, 200] ms.
Si está habilitada, todas las réplicas intentan obtener de otras réplicas, donde ya existen, los datos en memoria de la parte (como la clave primaria, la información de la partición, etc.).
Si está habilitada, todas las réplicas intentan obtener al iniciarse los datos en memoria de la parte (como la clave primaria,
la información de la partición, etc.) desde otras réplicas donde ya existen.
Frecuencia con la que la réplica intentará recargar sus indicadores según la programación en segundo plano.
Permite solicitar sugerencias de caché de FS desde la caché en memoria de otras réplicas. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Utiliza el formato compacto para las partes obsoletas: reduce la carga en Keeper y mejora
el procesamiento de las partes obsoletas. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Si está habilitado, el contador de demasiadas partes utilizará los datos compartidos en Keeper, en lugar del estado local de la réplica. Solo disponible en ClickHouse Cloud
Si está habilitado, SharedMergeTree usa una de las sesiones de ZooKeeper agrupadas a nivel de servidor.
Cuántos descubrimientos de particiones se deben agrupar en un lote
Indica si SMT descubrirá la partición de partes virtuales de forma atómica con recuperación adicional de datos y configuración de watches.