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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

shared_merge_tree_activate_coordinated_merges_tasks

Activa la replanificación de las tareas de fusiones coordinadas. Puede ser útil incluso cuando shared_merge_tree_enable_coordinated_merges=0, porque así se poblarán las estadísticas del coordinador de fusiones y se facilitará el arranque en frío.

shared_merge_tree_create_per_replica_metadata_nodes

Habilita la creación de nodos /metadata y /columns para cada réplica en ZooKeeper. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_disable_merges_and_mutations_assignment

Detiene la asignación de merges en shared merge tree. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_empty_partition_lifetime

Cuántos segundos se almacenará una partición en Keeper si no tiene partes.

shared_merge_tree_enable_automatic_empty_partitions_cleanup

Habilita la limpieza de las entradas de Keeper correspondientes a particiones vacías.

shared_merge_tree_enable_coordinated_merges

Habilita la estrategia de fusiones coordinadas

shared_merge_tree_enable_keeper_parts_extra_data

Permite escribir atributos en partes virtuales y hacer commit de bloques en Keeper

shared_merge_tree_enable_outdated_parts_check

Habilita la comprobación de partes obsoletas. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_idle_parts_update_seconds

Intervalo en segundos para la actualización de partes sin activarse por un watch de ZooKeeper en el shared merge tree. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_inactive_replica_cutoff_seconds

Durante cuánto tiempo se sigue teniendo en cuenta una réplica inactiva en la limpieza en segundo plano (OutdatedPartsQuorumThread): mientras una réplica haya estado inactiva durante menos de esta cantidad de segundos, seguirá retrasando la eliminación de partes obsoletas y el truncado de las mutaciones finalizadas. Un valor de 0 significa usar el valor predeterminado de dos timeouts de sesión de ZooKeeper. Solo en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_initial_parts_update_backoff_ms

Retardo inicial para la actualización de partes. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_interserver_http_connection_timeout_ms

Tiempos de espera para la conexión HTTP entre servidores. Disponible solo en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_interserver_http_timeout_ms

Tiempos de espera para la comunicación HTTP entre servidores. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_leader_update_period_random_add_seconds

Añade un valor con distribución uniforme de 0 a x segundos a shared_merge_tree_leader_update_period para evitar el efecto de estampida. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_leader_update_period_seconds

Período máximo para volver a comprobar el liderazgo en la actualización de partes. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_outdated_parts_to_process_at_once

Número máximo de partes obsoletas cuya eliminación el líder intentará confirmar en una sola solicitud HTTP. Solo disponible en ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_max_parts_update_backoff_ms

Tiempo máximo de retardo para la actualización de partes. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_parts_update_leaders_in_total

Número máximo total de líderes de actualización de partes. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_parts_update_leaders_per_az

Número máximo de líderes de actualización de partes. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_replicas_for_parts_deletion

Número máximo de réplicas que participarán en la eliminación de partes (hilo killer). Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_replicas_to_merge_parts_for_each_parts_range

Número máximo de réplicas que intentarán asignar fusiones potencialmente conflictivas (para evitar conflictos redundantes en la asignación de fusiones). 0 significa que está deshabilitado. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_suspicious_broken_parts

Número máximo de partes dañadas para SMT; si hay más, impedir el desacople automático.

shared_merge_tree_max_suspicious_broken_parts_bytes

Tamaño máximo total de las partes dañadas para SMT; si se supera, se impide el desacople automático.

shared_merge_tree_memo_ids_remove_timeout_seconds

Cuánto tiempo se almacenan los identificadores de memoización de insert para evitar acciones incorrectas durante los reintentos de insert. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_merge_coordinator_distribution_algorithm

Algoritmo que usará el hilo del coordinador de fusión para distribuir las fusiones entre réplicas

shared_merge_tree_merge_coordinator_election_check_period_ms

Intervalo entre ejecuciones del hilo de elección del coordinador de fusión

shared_merge_tree_merge_coordinator_factor

Factor de ajuste del tiempo de espera del hilo del coordinador

shared_merge_tree_merge_coordinator_fetch_fresh_metadata_period_ms

Frecuencia con la que el coordinador de fusión debe sincronizarse con ZooKeeper para obtener metadatos actualizados

shared_merge_tree_merge_coordinator_max_merge_request_size

Número de fusiones que el coordinador puede solicitar a MergerMutator a la vez

shared_merge_tree_merge_coordinator_max_period_ms

Tiempo máximo entre ejecuciones del hilo del coordinador de fusiones

shared_merge_tree_merge_coordinator_merges_prepare_count

Número de entradas de fusión que el coordinador debe preparar y distribuir entre los workers. Cuando se establece en ‘auto’, equivale al número máximo de tareas de fusión permitidas en una sola réplica multiplicado por el número de réplicas activas.

shared_merge_tree_merge_coordinator_min_period_ms

Intervalo mínimo entre ejecuciones del hilo del coordinador de fusión

shared_merge_tree_merge_worker_fast_timeout_ms

Tiempo de espera que utilizará el hilo merge worker si necesita actualizar su estado tras una acción inmediata

shared_merge_tree_merge_worker_regular_timeout_ms

Tiempo entre ejecuciones del hilo de trabajo de merge

shared_merge_tree_outdated_parts_group_size

Número de réplicas que estarán en el mismo grupo de hash de rendezvous para la limpieza de partes obsoletas. Solo disponible en ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_partitions_hint_ratio_to_reload_merge_pred_for_mutations

Recargará el predicado de merge en la tarea de selección de merge/mutate cuando la proporción de <candidate partitions for mutations only (partitions that cannot be merged)>/<candidate partitions for mutations> sea superior al valor de esta configuración. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_parts_load_batch_size

Cantidad de trabajos de recuperación de metadatos de partes que se programan simultáneamente. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_postpone_next_merge_for_locally_merged_parts_ms

Tiempo durante el que se conserva una parte fusionada localmente sin iniciar una nueva fusión que la incluya. Esto da a otras réplicas la oportunidad de obtener la parte e iniciar esta fusión. Solo disponible en ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_postpone_next_merge_for_locally_merged_parts_rows_threshold

Tamaño mínimo de la parte (en filas) para posponer la asignación de la siguiente fusión justo después de fusionarla localmente. Solo disponible en ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_range_for_merge_window_size

Tamaño de la ventana (en números de bloque) que se utiliza para distribuir la asignación de fusiones entre réplicas. Las partes dentro de la misma ventana se asignan a las mismas réplicas. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_read_virtual_parts_from_leader

Leer las partes virtuales del líder cuando sea posible. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_replica_set_max_lifetime_seconds

Frecuencia con la que las réplicas intentarán actualizar el conjunto de réplicas en segundo plano. La siguiente ejecución se programa con una variación aleatoria uniforme en [0, value] segundos. Excepción: value = 0 no sigue ese criterio; la implementación aplica un mínimo de 200 ms, por lo que la siguiente ejecución se programa con una variación aleatoria en [0, 200] ms.

shared_merge_tree_try_fetch_part_in_memory_data_from_replicas

Si está habilitada, todas las réplicas intentan obtener de otras réplicas, donde ya existen, los datos en memoria de la parte (como la clave primaria, la información de la partición, etc.).

shared_merge_tree_try_fetch_part_in_memory_data_from_replicas_on_startup

Si está habilitada, todas las réplicas intentan obtener al iniciarse los datos en memoria de la parte (como la clave primaria, la información de la partición, etc.) desde otras réplicas donde ya existen.

shared_merge_tree_update_replica_flags_delay_ms

Frecuencia con la que la réplica intentará recargar sus indicadores según la programación en segundo plano.

shared_merge_tree_use_metadata_hints_cache

Permite solicitar sugerencias de caché de FS desde la caché en memoria de otras réplicas. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_use_outdated_parts_compact_format

Utiliza el formato compacto para las partes obsoletas: reduce la carga en Keeper y mejora el procesamiento de las partes obsoletas. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_use_too_many_parts_count_from_virtual_parts

Si está habilitado, el contador de demasiadas partes utilizará los datos compartidos en Keeper, en lugar del estado local de la réplica. Solo disponible en ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_use_zookeeper_connection_pool

Si está habilitado, SharedMergeTree usa una de las sesiones de ZooKeeper agrupadas a nivel de servidor.

shared_merge_tree_virtual_parts_discovery_batch

Cuántos descubrimientos de particiones se deben agrupar en un lote

shared_merge_tree_virtual_parts_partition_atomic_discovery

Indica si SMT descubrirá la partición de partes virtuales de forma atómica con recuperación adicional de datos y configuración de watches.
Última modificación el 23 de julio de 2026