Permite usar búferes de escritura adaptativos al escribir subcolumnas dinámicas para reducir el uso de memoria
use_adaptive_write_buffer_for_dynamic_subcolumns
Configuración obsoleta; no tiene ningún efecto.
use_async_block_ids_cache
Habilita el modo compacto para la serialización binaria de discriminadores en el tipo de dato Variant. Este modo permite usar mucha menos memoria para almacenar discriminadores en las partes cuando hay sobre todo una sola variante o muchos valores NULL.
use_compact_variant_discriminators_serialization
Usa siempre una granularidad constante en toda la parte. Esto permite comprimir en memoria los valores de la granularidad del índice. Puede ser útil en cargas de trabajo extremadamente grandes con tablas estrechas.
use_const_adaptive_granularity
Configuración obsoleta; no hace nada.
use_metadata_cache
Usa caché para el índice primario en lugar de guardar todos los índices en memoria. Puede ser útil para tablas muy grandes