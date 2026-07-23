Ajustes de tabla de ClickHouse MergeTree en el grupo generado use_*.

Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Permite usar búferes de escritura adaptativos al escribir subcolumnas dinámicas para reducir el uso de memoria

Configuración obsoleta; no tiene ningún efecto.

Habilita el modo compacto para la serialización binaria de discriminadores en el tipo de dato Variant. Este modo permite usar mucha menos memoria para almacenar discriminadores en las partes cuando hay sobre todo una sola variante o muchos valores NULL.

Usa siempre una granularidad constante en toda la parte. Esto permite comprimir en memoria los valores de la granularidad del índice. Puede ser útil en cargas de trabajo extremadamente grandes con tablas estrechas.

Configuración obsoleta; no hace nada.

Usa caché para el índice primario en lugar de guardar todos los índices en memoria. Puede ser útil para tablas muy grandes