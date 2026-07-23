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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

use_adaptive_write_buffer_for_dynamic_subcolumns

Permite usar búferes de escritura adaptativos al escribir subcolumnas dinámicas para reducir el uso de memoria

use_async_block_ids_cache

Configuración obsoleta; no tiene ningún efecto.

use_compact_variant_discriminators_serialization

Habilita el modo compacto para la serialización binaria de discriminadores en el tipo de dato Variant. Este modo permite usar mucha menos memoria para almacenar discriminadores en las partes cuando hay sobre todo una sola variante o muchos valores NULL.

use_const_adaptive_granularity

Usa siempre una granularidad constante en toda la parte. Esto permite comprimir en memoria los valores de la granularidad del índice. Puede ser útil en cargas de trabajo extremadamente grandes con tablas estrechas.

use_metadata_cache

Configuración obsoleta; no hace nada.

use_primary_key_cache

Usa caché para el índice primario en lugar de guardar todos los índices en memoria. Puede ser útil para tablas muy grandes
Última modificación el 23 de julio de 2026