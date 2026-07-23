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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

min_free_disk_bytes_to_perform_insert

El número mínimo de bytes que deben estar libres en el disco para poder insertar datos. Si el número de bytes libres disponibles es inferior a min_free_disk_bytes_to_perform_insert, se lanza una excepción y la inserción no se ejecuta. Tenga en cuenta que esta configuración:
  • tiene en cuenta la configuración keep_free_space_bytes.
  • no tiene en cuenta la cantidad de datos que se escribirán mediante la operación INSERT.
  • solo se comprueba si se especifica un número positivo de bytes (distinto de cero)
Valores posibles:
  • Cualquier número entero positivo.
Si se especifican tanto min_free_disk_bytes_to_perform_insert como min_free_disk_ratio_to_perform_insert, ClickHouse tendrá en cuenta el valor que permita realizar inserciones con una mayor cantidad de espacio libre en disco.

min_free_disk_ratio_to_perform_insert

La proporción mínima entre el espacio libre y el espacio total en disco necesaria para realizar un INSERT. Debe ser un valor de coma flotante entre 0 y 1. Tenga en cuenta que este ajuste:
  • tiene en cuenta el ajuste keep_free_space_bytes.
  • no tiene en cuenta la cantidad de datos que se escribirán mediante la operación INSERT.
  • solo se comprueba si se especifica una proporción positiva (distinta de cero)
Valores posibles:
  • Float, 0.0 - 1.0
Tenga en cuenta que, si se especifican tanto min_free_disk_ratio_to_perform_insert como min_free_disk_bytes_to_perform_insert, ClickHouse se basará en el valor que permita realizar inserciones con una mayor cantidad de memoria libre.
Última modificación el 23 de julio de 2026