El número mínimo de bytes que deben estar libres en el disco para poder insertar datos. Si el número de bytes libres disponibles es inferior a
min_free_disk_bytes_to_perform_insert
min_free_disk_bytes_to_perform_insert, se lanza una excepción y la
inserción no se ejecuta. Tenga en cuenta que esta configuración:
- tiene en cuenta la configuración
keep_free_space_bytes.
- no tiene en cuenta la cantidad de datos que se escribirán mediante la
operación
INSERT.
- solo se comprueba si se especifica un número positivo de bytes (distinto de cero)
- Cualquier número entero positivo.
Si se especifican tanto
min_free_disk_bytes_to_perform_insert como
min_free_disk_ratio_to_perform_insert,
ClickHouse tendrá en cuenta el valor que permita realizar
inserciones con una mayor cantidad de espacio libre en disco.
La proporción mínima entre el espacio libre y el espacio total en disco necesaria para realizar un
min_free_disk_ratio_to_perform_insert
INSERT. Debe ser un
valor de coma flotante entre 0 y 1. Tenga en cuenta que este ajuste:
- tiene en cuenta el ajuste
keep_free_space_bytes.
- no tiene en cuenta la cantidad de datos que se escribirán mediante la
operación
INSERT.
- solo se comprueba si se especifica una proporción positiva (distinta de cero)
- Float, 0.0 - 1.0
min_free_disk_ratio_to_perform_insert como
min_free_disk_bytes_to_perform_insert, ClickHouse se basará
en el valor que permita realizar inserciones con una mayor cantidad de
memoria libre.