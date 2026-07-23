Habilita o deshabilita que una parte de datos de una réplica se desadjunte después de una fusión o una mutación, si no es idéntica byte a byte a las partes de datos de otras réplicas. Si está deshabilitada, la parte de datos se elimina. Active esta configuración si desea analizar esas partes más adelante. La configuración se aplica a tablas
detach_not_byte_identical_parts
MergeTree con la
replicación de datos habilitada.
Posibles valores:
0— Las partes se eliminan.
1— Las partes se desadjuntan.
No eliminar las partes locales antiguas al reparar una réplica perdida. Valores posibles:
detach_old_local_parts_when_cloning_replica
true
false