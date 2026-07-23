Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Habilita o deshabilita que una parte de datos de una réplica se desadjunte después de una fusión o una mutación, si no es idéntica byte a byte a las partes de datos de otras réplicas. Si está deshabilitada, la parte de datos se elimina. Active esta configuración si desea analizar esas partes más adelante.

MergeTree con la La configuración se aplica a tablascon la replicación de datos habilitada.

Posibles valores:

0 — Las partes se eliminan.

— Las partes se eliminan. 1 — Las partes se desadjuntan.

No eliminar las partes locales antiguas al reparar una réplica perdida.

Valores posibles: