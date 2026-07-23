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Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

detach_not_byte_identical_parts

Habilita o deshabilita que una parte de datos de una réplica se desadjunte después de una fusión o una mutación, si no es idéntica byte a byte a las partes de datos de otras réplicas. Si está deshabilitada, la parte de datos se elimina. Active esta configuración si desea analizar esas partes más adelante. La configuración se aplica a tablas MergeTree con la replicación de datos habilitada. Posibles valores:
  • 0 — Las partes se eliminan.
  • 1 — Las partes se desadjuntan.

detach_old_local_parts_when_cloning_replica

No eliminar las partes locales antiguas al reparar una réplica perdida. Valores posibles:
  • true
  • false
Última modificación el 23 de julio de 2026