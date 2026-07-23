Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Antes de la versión 26.1, no se escapaban los símbolos especiales en los nombres de archivo creados para índices secundarios, lo que podía hacer que ciertos caracteres en los nombres de los índices generaran partes dañadas. Esto se ha añadido únicamente por motivos de compatibilidad. No debe cambiarse a menos que esté leyendo partes antiguas con índices que usan caracteres no ASCII en sus nombres.

Escapa los símbolos especiales en los nombres de archivo creados para las subcolumnas del tipo de dato Variant en partes Wide de una tabla MergeTree. Es necesario por compatibilidad.