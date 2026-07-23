Si se habilita, se añade un índice implícito min-max (de omisión) para la columna virtual persistente
add_minmax_index_for_block_number_column
_block_number.
Requiere
enable_block_number_column = 1 para surtir efecto. El índice se construye solo durante las fusiones,
no durante las inserciones: en el momento de la inserción, el número de bloque es provisional e indexaría una constante.
Si está habilitada, se añade un índice min-max implícito (de omisión) para la columna virtual persistente
add_minmax_index_for_block_offset_column
_block_offset.
Requiere
enable_block_offset_column = 1 para que surta efecto. El índice se crea solo durante las fusiones,
no durante las inserciones.
Si está activado, se añaden índices min-max (de omisión) a todas las columnas numéricas de la tabla.
add_minmax_index_for_numeric_columns
Cuando se habilita, se añaden índices min-max (de omisión) a todas las columnas String de la tabla.
add_minmax_index_for_string_columns
Cuando está habilitado, se añaden índices min-max (de omisión) para todas las columnas Date, Date32, Time, Time64, DateTime y DateTime64 de la tabla