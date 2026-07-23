Ajustes de tabla de MergeTree en ClickHouse del grupo generado add_minmax_*.

Esta configuración está disponible en system.merge_tree_settings y se genera automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Si se habilita, se añade un índice implícito min-max (de omisión) para la columna virtual persistente _block_number . Requiere enable_block_number_column = 1 para surtir efecto. El índice se construye solo durante las fusiones, no durante las inserciones: en el momento de la inserción, el número de bloque es provisional e indexaría una constante.

Si está habilitada, se añade un índice min-max implícito (de omisión) para la columna virtual persistente _block_offset . Requiere enable_block_offset_column = 1 para que surta efecto. El índice se crea solo durante las fusiones, no durante las inserciones.

Si está activado, se añaden índices min-max (de omisión) a todas las columnas numéricas de la tabla.

Cuando se habilita, se añaden índices min-max (de omisión) a todas las columnas String de la tabla.

Cuando está habilitado, se añaden índices min-max (de omisión) para todas las columnas Date, Date32, Time, Time64, DateTime y DateTime64 de la tabla