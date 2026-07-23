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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

cache_populated_by_fetch

Esta configuración se aplica solo a ClickHouse Cloud.
Cuando cache_populated_by_fetch está deshabilitada (la configuración predeterminada), las nuevas partes de datos se cargan en la caché del sistema de archivos solo cuando se ejecuta una consulta que requiere esas partes. Si está habilitada, cache_populated_by_fetch hace que todos los nodos carguen las nuevas partes de datos desde el almacenamiento en su caché del sistema de archivos, sin necesidad de que una consulta desencadene esta acción. Véase también

cache_populated_by_fetch_filename_regexp

Esta configuración se aplica solo a ClickHouse Cloud.
Si no está vacío, solo se cargarán previamente en la caché los archivos que coincidan con esta expresión regular después de un fetch (si cache_populated_by_fetch está habilitado).
Última modificación el 23 de julio de 2026