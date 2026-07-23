cache_populated_by_fetch
Cuando
Esta configuración se aplica solo a ClickHouse Cloud.
cache_populated_by_fetch está deshabilitada (la configuración predeterminada), las nuevas partes de datos
se cargan en la caché del sistema de archivos solo cuando se ejecuta una consulta que requiere
esas partes.
Si está habilitada,
cache_populated_by_fetch hace que todos los nodos carguen
las nuevas partes de datos desde el almacenamiento en su caché del sistema de archivos, sin necesidad de que una consulta
desencadene esta acción.
Véase también
cache_populated_by_fetch_filename_regexp
Si no está vacío, solo se cargarán previamente en la caché los archivos que coincidan con esta expresión regular después de un fetch (si
Esta configuración se aplica solo a ClickHouse Cloud.
cache_populated_by_fetch está habilitado).