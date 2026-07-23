Configuración de tabla de MergeTree de ClickHouse en el grupo generado cache_populated_by_fetch_*.

Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Esta configuración se aplica solo a ClickHouse Cloud.

Cuando cache_populated_by_fetch está deshabilitada (la configuración predeterminada), las nuevas partes de datos se cargan en la caché del sistema de archivos solo cuando se ejecuta una consulta que requiere esas partes.

Si está habilitada, cache_populated_by_fetch hace que todos los nodos carguen las nuevas partes de datos desde el almacenamiento en su caché del sistema de archivos, sin necesidad de que una consulta desencadene esta acción.

Véase también

Esta configuración se aplica solo a ClickHouse Cloud.