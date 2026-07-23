Skip to main content
Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

materialize_skip_indexes_on_merge

Si está habilitada, las fusiones crean y almacenan índices de omisión para las partes nuevas. De lo contrario, pueden crearse/almacenarse explícitamente con MATERIALIZE INDEX o durante INSERTs. Véase también exclude_materialize_skip_indexes_on_merge para un control más preciso.

materialize_statistics_on_merge

Si está habilitada, las fusiones crearán y almacenarán estadísticas para las partes nuevas. De lo contrario, se pueden crear/almacenar mediante MATERIALIZE STATISTICS o durante INSERTs

materialize_ttl_recalculate_only

Solo vuelve a calcular la información de TTL al ejecutar MATERIALIZE TTL
Última modificación el 23 de julio de 2026