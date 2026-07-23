Si está habilitada, las fusiones crean y almacenan índices de omisión para las partes nuevas. De lo contrario, pueden crearse/almacenarse explícitamente con MATERIALIZE INDEX o durante INSERTs. Véase también exclude_materialize_skip_indexes_on_merge para un control más preciso.
materialize_skip_indexes_on_merge
Si está habilitada, las fusiones crearán y almacenarán estadísticas para las partes nuevas. De lo contrario, se pueden crear/almacenar mediante MATERIALIZE STATISTICS o durante INSERTs
materialize_statistics_on_merge
Solo vuelve a calcular la información de TTL al ejecutar MATERIALIZE TTL