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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

inactive_parts_to_delay_insert

Si el número de partes inactivas en una sola partición de la tabla supera el valor de inactive_parts_to_delay_insert, un INSERT se ralentiza de forma artificial.
Es útil cuando el servidor no puede limpiar las partes con la suficiente rapidez.
Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.

inactive_parts_to_throw_insert

Si el número de partes inactivas en una sola partición supera el valor de inactive_parts_to_throw_insert, INSERT se interrumpe con el siguiente error:
excepción “Demasiadas partes inactivas (N). La limpieza de partes avanza significativamente más lento que los inserts”.”
Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.
Última modificación el 23 de julio de 2026