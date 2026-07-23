Si el número de partes inactivas en una sola partición de la tabla supera el valor de
inactive_parts_to_delay_insert
inactive_parts_to_delay_insert, un
INSERT se ralentiza de forma
artificial.
Valores posibles:
- Cualquier entero positivo.
Si el número de partes inactivas en una sola partición supera el valor de
inactive_parts_to_throw_insert
inactive_parts_to_throw_insert,
INSERT se interrumpe con el
siguiente error:
excepción “Demasiadas partes inactivas (N). La limpieza de partes avanza significativamente más lento que los inserts”.”Valores posibles:
- Cualquier entero positivo.