Valor en segundos que se utiliza para calcular el retraso de
max_delay_to_insert
INSERT si el
número de partes activas en una sola partición supera el
valor de parts_to_delay_insert.
Valores posibles:
- Cualquier entero positivo.
INSERT (en milisegundos) se calcula con la fórmula:
Por ejemplo, si una partición tiene 299 partes activas y parts_to_throw_insert = 300, parts_to_delay_insert = 150, max_delay_to_insert = 1,
max_k = parts_to_throw_insert - parts_to_delay_insert
k = 1 + parts_count_in_partition - parts_to_delay_insert
delay_milliseconds = pow(max_delay_to_insert * 1000, k / max_k)
INSERT se
retrasa
pow( 1 * 1000, (1 + 299 - 150) / (300 - 150) ) = 1000
milisegundos.
A partir de la versión 23.1, la fórmula cambió a:
Por ejemplo, si una partición tiene 224 partes activas y parts_to_throw_insert = 300, parts_to_delay_insert = 150, max_delay_to_insert = 1, min_delay_to_insert_ms = 10,
allowed_parts_over_threshold = parts_to_throw_insert - parts_to_delay_insert
parts_over_threshold = parts_count_in_partition - parts_to_delay_insert + 1
delay_milliseconds = max(min_delay_to_insert_ms, (max_delay_to_insert * 1000)
* parts_over_threshold / allowed_parts_over_threshold)
INSERT se retrasa
max( 10, 1 * 1000 * (224 - 150 + 1) / (300 - 150) ) = 500 milisegundos.
Retraso máximo para mutar una tabla MergeTree, en milisegundos, si hay muchas mutaciones sin finalizar