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Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

max_delay_to_insert

Valor en segundos que se utiliza para calcular el retraso de INSERT si el número de partes activas en una sola partición supera el valor de parts_to_delay_insert. Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.
El retraso de INSERT (en milisegundos) se calcula con la fórmula:
Por ejemplo, si una partición tiene 299 partes activas y parts_to_throw_insert = 300, parts_to_delay_insert = 150, max_delay_to_insert = 1, INSERT se retrasa pow( 1 * 1000, (1 + 299 - 150) / (300 - 150) ) = 1000 milisegundos. A partir de la versión 23.1, la fórmula cambió a:
Por ejemplo, si una partición tiene 224 partes activas y parts_to_throw_insert = 300, parts_to_delay_insert = 150, max_delay_to_insert = 1, min_delay_to_insert_ms = 10, INSERT se retrasa max( 10, 1 * 1000 * (224 - 150 + 1) / (300 - 150) ) = 500 milisegundos.

max_delay_to_mutate_ms

Retraso máximo para mutar una tabla MergeTree, en milisegundos, si hay muchas mutaciones sin finalizar
Última modificación el 23 de julio de 2026