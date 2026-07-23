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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

zero_copy_concurrent_part_removal_max_postpone_ratio

Porcentaje máximo de las partes de nivel superior cuya eliminación puede posponerse para obtener rangos independientes más pequeños. Se recomienda no cambiarlo.

zero_copy_concurrent_part_removal_max_split_times

Profundidad máxima de recursión para dividir los rangos independientes de partes obsoletas en subrangos más pequeños. Se recomienda no modificarlo.

zero_copy_merge_mutation_min_parts_size_sleep_before_lock

Si la replicación zero copy está habilitada, espera un tiempo aleatorio antes de intentar adquirir el bloqueo, en función del tamaño de las partes para merge o mutation

zero_copy_merge_mutation_min_parts_size_sleep_no_scale_before_lock

Si la replicación zero copy está habilitada, espera un tiempo aleatorio de hasta 500 ms antes de intentar adquirir un bloqueo para una operación de merge o mutation.
Última modificación el 23 de julio de 2026