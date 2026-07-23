Ajustes de tabla de MergeTree en ClickHouse en el grupo generado zero_copy_*.

Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Porcentaje máximo de las partes de nivel superior cuya eliminación puede posponerse para obtener rangos independientes más pequeños. Se recomienda no cambiarlo.

Profundidad máxima de recursión para dividir los rangos independientes de partes obsoletas en subrangos más pequeños. Se recomienda no modificarlo.

Si la replicación zero copy está habilitada, espera un tiempo aleatorio antes de intentar adquirir el bloqueo, en función del tamaño de las partes para merge o mutation

Si la replicación zero copy está habilitada, espera un tiempo aleatorio de hasta 500 ms antes de intentar adquirir un bloqueo para una operación de merge o mutation.