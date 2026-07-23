Porcentaje máximo de las partes de nivel superior cuya eliminación puede posponerse para obtener rangos independientes más pequeños. Se recomienda no cambiarlo.
zero_copy_concurrent_part_removal_max_postpone_ratio
Profundidad máxima de recursión para dividir los rangos independientes de partes obsoletas en subrangos más pequeños. Se recomienda no modificarlo.
zero_copy_concurrent_part_removal_max_split_times
Si la replicación zero copy está habilitada, espera un tiempo aleatorio antes de intentar adquirir el bloqueo, en función del tamaño de las partes para merge o mutation
zero_copy_merge_mutation_min_parts_size_sleep_before_lock
Si la replicación zero copy está habilitada, espera un tiempo aleatorio de hasta 500 ms antes de intentar adquirir un bloqueo para una operación de merge o mutation.