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Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

enable_index_granularity_compression

Comprime en memoria los valores de la granularidad del índice cuando sea posible

enable_max_bytes_limit_for_min_age_to_force_merge

Indica si las configuraciones min_age_to_force_merge_seconds y min_age_to_force_merge_on_partition_only deben respetar la configuración max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool. Valores posibles:
  • true
  • false

enable_mixed_granularity_parts

Habilita o deshabilita el control del tamaño del gránulo mediante la configuración index_granularity_bytes. Antes de la versión 19.11, solo existía la configuración index_granularity para restringir el tamaño del gránulo. La configuración index_granularity_bytes mejora el rendimiento de ClickHouse al seleccionar datos de tablas con filas grandes (decenas o cientos de megabytes). Si tiene tablas con filas grandes, puede habilitar esta configuración en dichas tablas para mejorar la eficiencia de las consultas SELECT.

enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge

Indica si se deben usar fusiones CLEANUP para ReplacingMergeTree al fusionar particiones hasta reducirlas a una sola parte. Requiere que allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup, min_age_to_force_merge_seconds y min_age_to_force_merge_on_partition_only estén habilitados. Valores posibles:
  • true
  • false

enable_the_endpoint_id_with_zookeeper_name_prefix

Habilita el ID del endpoint con el prefijo del nombre de ZooKeeper para la tabla ReplicatedMergeTree.

enable_vertical_merge_algorithm

Habilita el uso del algoritmo de fusión vertical.
Última modificación el 24 de julio de 2026