Comprime en memoria los valores de la granularidad del índice cuando sea posible
enable_index_granularity_compression
Indica si las configuraciones
enable_max_bytes_limit_for_min_age_to_force_merge
min_age_to_force_merge_seconds y
min_age_to_force_merge_on_partition_only deben respetar la configuración
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool.
Valores posibles:
true
false
Habilita o deshabilita el control del tamaño del gránulo mediante la configuración
enable_mixed_granularity_parts
index_granularity_bytes. Antes de la versión 19.11, solo existía la
configuración
index_granularity para restringir el tamaño del gránulo. La
configuración
index_granularity_bytes mejora el rendimiento de ClickHouse al
seleccionar datos de tablas con filas grandes (decenas o cientos de megabytes).
Si tiene tablas con filas grandes, puede habilitar esta configuración en dichas tablas
para mejorar la eficiencia de las consultas
SELECT.
Indica si se deben usar fusiones CLEANUP para ReplacingMergeTree al fusionar particiones hasta reducirlas a una sola parte. Requiere que
enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge
allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup,
min_age_to_force_merge_seconds y
min_age_to_force_merge_on_partition_only
estén habilitados.
Valores posibles:
true
false
Habilita el ID del endpoint con el prefijo del nombre de ZooKeeper para la tabla ReplicatedMergeTree.
enable_the_endpoint_id_with_zookeeper_name_prefix
Habilita el uso del algoritmo de fusión vertical.