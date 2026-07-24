Ajustes de tabla de MergeTree de ClickHouse en el grupo generado enable_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Comprime en memoria los valores de la granularidad del índice cuando sea posible

Indica si las configuraciones min_age_to_force_merge_seconds y min_age_to_force_merge_on_partition_only deben respetar la configuración max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool .

Valores posibles:

true

false

Habilita o deshabilita el control del tamaño del gránulo mediante la configuración index_granularity_bytes . Antes de la versión 19.11, solo existía la configuración index_granularity para restringir el tamaño del gránulo. La configuración index_granularity_bytes mejora el rendimiento de ClickHouse al seleccionar datos de tablas con filas grandes (decenas o cientos de megabytes). Si tiene tablas con filas grandes, puede habilitar esta configuración en dichas tablas para mejorar la eficiencia de las consultas SELECT .

Indica si se deben usar fusiones CLEANUP para ReplacingMergeTree al fusionar particiones hasta reducirlas a una sola parte. Requiere que allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup , min_age_to_force_merge_seconds y min_age_to_force_merge_on_partition_only estén habilitados.

Valores posibles:

true

false

Habilita el ID del endpoint con el prefijo del nombre de ZooKeeper para la tabla ReplicatedMergeTree.

Habilita el uso del algoritmo de fusión vertical.