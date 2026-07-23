CREATE TABLE tab

(

a UInt64,

b UInt64,

INDEX idx_a a TYPE minmax,

INDEX idx_b b TYPE set ( 3 )

)

ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() SETTINGS exclude_materialize_skip_indexes_on_merge = 'idx_a' ;

INSERT INTO tab SELECT number , number / 50 FROM numbers( 100 ); -- setting has no effect on INSERTs

-- idx_a will be excluded from update during background or explicit merge via OPTIMIZE TABLE FINAL

-- can exclude multiple indexes by providing a list

ALTER TABLE tab MODIFY SETTING exclude_materialize_skip_indexes_on_merge = 'idx_a, idx_b' ;

-- default setting, no indexes excluded from being updated during merge