Si está habilitada, al seleccionar las partes que se van a fusionar se usará el tamaño real estimado de las partes de datos (es decir, excluyendo las filas que se hayan eliminado mediante
exclude_deleted_rows_for_part_size_in_merge
DELETE FROM). Ten en cuenta que este comportamiento solo se activa para las partes de datos
afectadas por
DELETE FROM ejecutado después de habilitar esta configuración.
Valores posibles:
true
false
- load_existing_rows_count_for_old_parts configuración
Excluye de la creación y el almacenamiento durante las fusiones la lista de índices de omisión proporcionada, delimitada por comas. No tiene efecto si materialize_skip_indexes_on_merge es false. Los índices de omisión excluidos seguirán creándose y almacenándose mediante una consulta explícita MATERIALIZE INDEX o durante los INSERT, según la configuración de sesión materialize_skip_indexes_on_insert. Ejemplo:
exclude_materialize_skip_indexes_on_merge
CREATE TABLE tab
(
a UInt64,
b UInt64,
INDEX idx_a a TYPE minmax,
INDEX idx_b b TYPE set(3)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() SETTINGS exclude_materialize_skip_indexes_on_merge = 'idx_a';
INSERT INTO tab SELECT number, number / 50 FROM numbers(100); -- setting has no effect on INSERTs
-- idx_a will be excluded from update during background or explicit merge via OPTIMIZE TABLE FINAL
-- can exclude multiple indexes by providing a list
ALTER TABLE tab MODIFY SETTING exclude_materialize_skip_indexes_on_merge = 'idx_a, idx_b';
-- default setting, no indexes excluded from being updated during merge
ALTER TABLE tab MODIFY SETTING exclude_materialize_skip_indexes_on_merge = '';