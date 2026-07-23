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Esta configuración está disponible en system.merge_tree_settings y se genera automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

exclude_deleted_rows_for_part_size_in_merge

Si está habilitada, al seleccionar las partes que se van a fusionar se usará el tamaño real estimado de las partes de datos (es decir, excluyendo las filas que se hayan eliminado mediante DELETE FROM). Ten en cuenta que este comportamiento solo se activa para las partes de datos afectadas por DELETE FROM ejecutado después de habilitar esta configuración. Valores posibles:
  • true
  • false
Véase también

exclude_materialize_skip_indexes_on_merge

Excluye de la creación y el almacenamiento durante las fusiones la lista de índices de omisión proporcionada, delimitada por comas. No tiene efecto si materialize_skip_indexes_on_merge es false. Los índices de omisión excluidos seguirán creándose y almacenándose mediante una consulta explícita MATERIALIZE INDEX o durante los INSERT, según la configuración de sesión materialize_skip_indexes_on_insert. Ejemplo:
Última modificación el 23 de julio de 2026