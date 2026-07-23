Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.
replicated_fetches_http_connection_timeout
Configuración obsoleta; no hace nada.
replicated_fetches_http_receive_timeout
Configuración obsoleta; no tiene ningún efecto.
replicated_fetches_http_send_timeout
Nivel mínimo de las partes que se recuperan de otras réplicas. Las partes con un nivel inferior a este umbral se posponen (se mantienen en la cola de replicación y se vuelven a evaluar en cada ciclo de planificación; no se omiten de forma permanente). Use 1 para posponer la recuperación de partes de nivel 0 (sin fusionar), lo que reduce la sobrecarga de replicación durante una ingestión intensa. Predeterminado: 0 (recuperar todas las partes, independientemente de su nivel).
replicated_fetches_min_part_level
Tiempo de espera, en segundos, tras el cual una parte por debajo de replicated_fetches_min_part_level se recuperará igualmente. Use 0 para desactivar el tiempo de espera (las partes por debajo del nivel mínimo se posponen indefinidamente hasta que se fusionen). Valor predeterminado: 300 (forzar la recuperación después de 5 minutos).