Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

Retraso absoluto mínimo para cerrar, dejar de atender solicitudes y no devolver Ok durante la comprobación de estado.

Permite reducir el uso de memoria en tablas con muchas columnas mediante búferes de escritura adaptativos.

Valores posibles:

0 - ilimitado

1 - siempre habilitado

Tamaño mínimo de los bloques de datos sin comprimir necesario para la compresión al escribir la siguiente marca. También puede especificar esta configuración en la configuración global (consulte la configuración min_compress_block_size ). El valor especificado cuando se crea la tabla sobrescribe el valor global de esta configuración.

Tamaño mínimo permitido de los gránulos de datos en bytes.

Sirve como protección para evitar crear accidentalmente tablas con un index_granularity_bytes demasiado bajo.

El número mínimo de marcas que debe leer la consulta para aplicar la configuración max_concurrent_queries

Las consultas seguirán estando limitadas por otras configuraciones de max_concurrent_queries .

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — Deshabilitado (el límite de max_concurrent_queries no se aplica a ninguna consulta).

Ejemplo

< min_marks_to_honor_max_concurrent_queries > 10 </ min_marks_to_honor_max_concurrent_queries >

El volumen mínimo de datos de una operación de merge necesario para usar acceso de E/S directa al disco de almacenamiento. Al hacer merge de partes de datos, ClickHouse calcula el volumen total de almacenamiento de todos los datos que se van a hacer merge. Si el volumen supera los min_merge_bytes_to_use_direct_io bytes, ClickHouse lee y escribe los datos en el disco de almacenamiento mediante la interfaz de E/S directa (opción O_DIRECT ). Si min_merge_bytes_to_use_direct_io = 0 , la E/S directa se deshabilita.

Cantidad mínima de partes de datos que el selector de merge puede elegir para fusionar de una sola vez (configuración de nivel experto; no la cambie si no entiende lo que hace). 0 - deshabilitado. Funciona con los selectores de merge Simple y StochasticSimple.

Mantiene aproximadamente este número de los registros más recientes en el log de ZooKeeper, incluso si están obsoletos. No afecta al funcionamiento de las tablas: se usa solo para diagnosticar el log de ZooKeeper antes de limpiarlo.

Posibles valores: