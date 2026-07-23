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Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

min_absolute_delay_to_close

Retraso absoluto mínimo para cerrar, dejar de atender solicitudes y no devolver Ok durante la comprobación de estado.

min_columns_to_activate_adaptive_write_buffer

Permite reducir el uso de memoria en tablas con muchas columnas mediante búferes de escritura adaptativos. Valores posibles:
  • 0 - ilimitado
  • 1 - siempre habilitado

min_compress_block_size

Tamaño mínimo de los bloques de datos sin comprimir necesario para la compresión al escribir la siguiente marca. También puede especificar esta configuración en la configuración global (consulte la configuración min_compress_block_size). El valor especificado cuando se crea la tabla sobrescribe el valor global de esta configuración.

min_index_granularity_bytes

Tamaño mínimo permitido de los gránulos de datos en bytes. Sirve como protección para evitar crear accidentalmente tablas con un index_granularity_bytes demasiado bajo.

min_marks_to_honor_max_concurrent_queries

El número mínimo de marcas que debe leer la consulta para aplicar la configuración max_concurrent_queries.
Las consultas seguirán estando limitadas por otras configuraciones de max_concurrent_queries.
Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — Deshabilitado (el límite de max_concurrent_queries no se aplica a ninguna consulta).
Ejemplo

min_merge_bytes_to_use_direct_io

El volumen mínimo de datos de una operación de merge necesario para usar acceso de E/S directa al disco de almacenamiento. Al hacer merge de partes de datos, ClickHouse calcula el volumen total de almacenamiento de todos los datos que se van a hacer merge. Si el volumen supera los min_merge_bytes_to_use_direct_io bytes, ClickHouse lee y escribe los datos en el disco de almacenamiento mediante la interfaz de E/S directa (opción O_DIRECT). Si min_merge_bytes_to_use_direct_io = 0, la E/S directa se deshabilita.

min_parts_to_merge_at_once

Cantidad mínima de partes de datos que el selector de merge puede elegir para fusionar de una sola vez (configuración de nivel experto; no la cambie si no entiende lo que hace). 0 - deshabilitado. Funciona con los selectores de merge Simple y StochasticSimple.

min_replicated_logs_to_keep

Mantiene aproximadamente este número de los registros más recientes en el log de ZooKeeper, incluso si están obsoletos. No afecta al funcionamiento de las tablas: se usa solo para diagnosticar el log de ZooKeeper antes de limpiarlo. Posibles valores:
  • Cualquier entero positivo.
Última modificación el 23 de julio de 2026