Controla el método de serialización utilizado para las columnas
map_serialization_version
Map.
Valores posibles:
- basic — Usa la serialización estándar de
Map.
- with_buckets — Divide las claves en buckets durante la serialización. El uso de buckets mejora la lectura de claves individuales de Map.
with_buckets se determina mediante max_buckets_in_map y map_buckets_strategy.
Esta configuración permite especificar una versión de serialización distinta para las columnas
map_serialization_version_for_zero_level_parts
Map en las partes de nivel cero que se crean durante las inserciones.
Puede ser útil mantener la serialización
basic para las partes de nivel cero a fin de evitar
una degradación del rendimiento durante las inserciones, mientras se usa
with_buckets para las partes fusionadas.