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Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

map_serialization_version

Controla el método de serialización utilizado para las columnas Map. Valores posibles:
  • basic — Usa la serialización estándar de Map.
  • with_buckets — Divide las claves en buckets durante la serialización. El uso de buckets mejora la lectura de claves individuales de Map.
El número de buckets en la serialización with_buckets se determina mediante max_buckets_in_map y map_buckets_strategy.

map_serialization_version_for_zero_level_parts

Esta configuración permite especificar una versión de serialización distinta para las columnas Map en las partes de nivel cero que se crean durante las inserciones. Puede ser útil mantener la serialización basic para las partes de nivel cero a fin de evitar una degradación del rendimiento durante las inserciones, mientras se usa with_buckets para las partes fusionadas.
Última modificación el 23 de julio de 2026