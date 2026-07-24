Ajustes de tablas MergeTree de ClickHouse en el grupo generado merge_selector_*.

Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

El algoritmo para seleccionar partes para la asignación de merges

Afecta a la amplificación de escritura de los merges asignados (configuración de nivel experto; no la cambie si no entiende lo que hace). Funciona con los selectores de merge Simple y StochasticSimple

Controla cuándo se activa esta lógica en relación con el número de partes de la partición. Cuanto mayor sea el factor, más tardía será la reacción.

Habilita una heurística para el selector de merges simple que reducirá el límite máximo al seleccionar merges. Al hacerlo, aumentará el número de merges concurrentes, lo que puede ayudar con los errores TOO_MANY_PARTS, pero al mismo tiempo aumentará la amplificación de escritura.

Habilita una heurística para seleccionar partes para el merge que elimina las partes del lado derecho del rango si su tamaño es menor que la proporción especificada (0.01) de sum_size. Funciona con los selectores de merge Simple y StochasticSimple

Controla el valor del exponente usado en las fórmulas que construyen la curva de reducción. Reducir el exponente reducirá el tamaño de los merge, lo que aumentará la amplificación de escritura. A la inversa, también ocurre lo contrario.

Cuántas partes se examinan a la vez.