El algoritmo para seleccionar partes para la asignación de merges
merge_selector_algorithm
Afecta a la amplificación de escritura de los merges asignados (configuración de nivel experto; no la cambie si no entiende lo que hace). Funciona con los selectores de merge Simple y StochasticSimple
merge_selector_base
Controla cuándo se activa esta lógica en relación con el número de partes de la partición. Cuanto mayor sea el factor, más tardía será la reacción.
merge_selector_blurry_base_scale_factor
Habilita una heurística para el selector de merges simple que reducirá el límite máximo al seleccionar merges. Al hacerlo, aumentará el número de merges concurrentes, lo que puede ayudar con los errores TOO_MANY_PARTS, pero al mismo tiempo aumentará la amplificación de escritura.
merge_selector_enable_heuristic_to_lower_max_parts_to_merge_at_once
Habilita una heurística para seleccionar partes para el merge que elimina las partes del lado derecho del rango si su tamaño es menor que la proporción especificada (0.01) de sum_size. Funciona con los selectores de merge Simple y StochasticSimple
merge_selector_enable_heuristic_to_remove_small_parts_at_right
Controla el valor del exponente usado en las fórmulas que construyen la curva de reducción. Reducir el exponente reducirá el tamaño de los merge, lo que aumentará la amplificación de escritura. A la inversa, también ocurre lo contrario.
merge_selector_heuristic_to_lower_max_parts_to_merge_at_once_exponent
Cuántas partes se examinan a la vez.