Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Tiempo mínimo de espera antes de volver a intentar seleccionar partes para fusionar después de que no se hayan seleccionado partes. Un valor de configuración más bajo hará que las tareas de selección se activen en background_schedule_pool con frecuencia, lo que genera una gran cantidad de solicitudes a ZooKeeper en clústeres de gran escala

El tiempo de espera de la tarea de selección de fusiones se multiplica por este factor cuando no hay nada que fusionar y se divide cuando se asigna una fusión