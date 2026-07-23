Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

La comprobación de «demasiadas partes» según ‘parts_to_delay_insert’ y ‘parts_to_throw_insert’ estará activa solo si el tamaño promedio de la parte (en la partición correspondiente) no supera el umbral especificado. Si lo supera, los INSERTs no se retrasarán ni se rechazarán. Esto permite tener cientos de terabytes en una sola tabla en un solo servidor si las partes se fusionan correctamente en partes más grandes. Esto no afecta a los umbrales de las partes inactivas ni al número total de partes.

Map . Funciona con la serialización with_buckets de Map . El número real de buckets se determina mediante El número máximo de buckets para la serialización de. Funciona con la serializaciónde. El número real de buckets se determina mediante map_buckets_strategy . El valor máximo permitido es 256.

Período máximo para limpiar registros antiguos de la cola, hash de bloques y partes.

El tamaño máximo de los bloques de datos sin comprimir antes de comprimirlos para escribirlos en una tabla. También puede especificar esta configuración en la configuración global (consulte la configuración max_compress_block_size ). El valor especificado al crear la tabla sobrescribe el valor global de esta configuración.

Número máximo de consultas ejecutadas de forma concurrente relacionadas con la tabla MergeTree. Las consultas seguirán estando limitadas por otros ajustes de max_concurrent_queries .

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — Sin límite.

Valor predeterminado: 0 (sin límite).

Ejemplo

< max_concurrent_queries > 50 </ max_concurrent_queries >

Configuración obsoleta; no tiene ningún efecto.

La longitud máxima del nombre de archivo para conservarlo tal cual, sin aplicar hash. Solo tiene efecto si la configuración replace_long_file_name_to_hash está habilitada. El valor de esta configuración no incluye la longitud de la extensión del archivo. Por lo tanto, se recomienda establecerlo por debajo de la longitud máxima del nombre de archivo (normalmente 255 bytes), dejando cierto margen para evitar errores del sistema de archivos.

Limita el número máximo de particiones a las que se puede acceder en una sola consulta.

El valor de esta configuración especificado al crear la tabla puede sobrescribirse mediante una configuración a nivel de consulta.

Posibles valores:

Cualquier número entero positivo.

También puede especificar una configuración de complejidad de consulta max_partitions_to_read a nivel de consulta / sesión / perfil.

El número máximo de proyecciones de MergeTree.

El tamaño máximo, en bytes, de los datos sin comprimir en todas las partes de parche. Si la cantidad de datos en todas las partes de parche supera este valor, se rechazarán las actualizaciones ligeras. 0 - ilimitado.