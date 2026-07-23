La comprobación de «demasiadas partes» según ‘parts_to_delay_insert’ y ‘parts_to_throw_insert’ estará activa solo si el tamaño promedio de la parte (en la partición correspondiente) no supera el umbral especificado. Si lo supera, los INSERTs no se retrasarán ni se rechazarán. Esto permite tener cientos de terabytes en una sola tabla en un solo servidor si las partes se fusionan correctamente en partes más grandes. Esto no afecta a los umbrales de las partes inactivas ni al número total de partes.
max_avg_part_size_for_too_many_parts
El número máximo de buckets para la serialización de
max_buckets_in_map
Map. Funciona con la serialización
with_buckets de
Map.
El número real de buckets se determina mediante map_buckets_strategy.
El valor máximo permitido es 256.
Período máximo para limpiar registros antiguos de la cola, hash de bloques y partes.
max_cleanup_delay_period
El tamaño máximo de los bloques de datos sin comprimir antes de comprimirlos para escribirlos en una tabla. También puede especificar esta configuración en la configuración global (consulte la configuración max_compress_block_size ). El valor especificado al crear la tabla sobrescribe el valor global de esta configuración.
max_compress_block_size
Número máximo de consultas ejecutadas de forma concurrente relacionadas con la tabla MergeTree. Las consultas seguirán estando limitadas por otros ajustes de
max_concurrent_queries
max_concurrent_queries.
Valores posibles:
- Entero positivo.
0— Sin límite.
0 (sin límite).
Ejemplo
<max_concurrent_queries>50</max_concurrent_queries>
Configuración obsoleta; no tiene ningún efecto.
max_digestion_size_per_segment
La longitud máxima del nombre de archivo para conservarlo tal cual, sin aplicar hash. Solo tiene efecto si la configuración
max_file_name_length
replace_long_file_name_to_hash está habilitada.
El valor de esta configuración no incluye la longitud de la extensión del archivo. Por lo tanto,
se recomienda establecerlo por debajo de la longitud máxima del nombre de archivo (normalmente 255
bytes), dejando cierto margen para evitar errores del sistema de archivos.
Limita el número máximo de particiones a las que se puede acceder en una sola consulta. El valor de esta configuración especificado al crear la tabla puede sobrescribirse mediante una configuración a nivel de consulta. Posibles valores:
max_partitions_to_read
- Cualquier número entero positivo.
El número máximo de proyecciones de MergeTree.
max_projections
El tamaño máximo, en bytes, de los datos sin comprimir en todas las partes de parche. Si la cantidad de datos en todas las partes de parche supera este valor, se rechazarán las actualizaciones ligeras. 0 - ilimitado.