El coeficiente utilizado en map_buckets_strategy
map_buckets_coefficient
sqrt y
linear para calcular el número de buckets a partir del tamaño medio del Map.
Para la estrategia
sqrt:
round(map_buckets_coefficient * sqrt(avg_map_size)).
Para la estrategia
linear:
round(map_buckets_coefficient * avg_map_size).
Se ignora cuando
map_buckets_strategy es
constant.
El tamaño medio mínimo de Map (número de claves por fila) necesario para aplicar la serialización
map_buckets_min_avg_size
with_buckets.
Si el tamaño medio de Map es inferior a este valor, se usa un solo bucket independientemente del resto de la configuración de buckets.
Un valor de
0 desactiva el umbral y siempre aplica la estrategia de uso de buckets.
Esta configuración es útil para evitar la sobrecarga de la serialización en buckets en valores Map pequeños, donde el beneficio es insignificante.
Controla la estrategia para seleccionar el número de buckets en la serialización
map_buckets_strategy
with_buckets de
Map en función del tamaño promedio del Map.
Posibles valores:
- constant — Usa siempre max_buckets_in_map como número de buckets, independientemente del tamaño promedio del Map.
- sqrt — Usa
round(map_buckets_coefficient * sqrt(avg_map_size))como número de buckets, limitado al intervalo
[1, max_buckets_in_map].
- linear — Usa
round(map_buckets_coefficient * avg_map_size)como número de buckets, limitado al intervalo
[1, max_buckets_in_map].