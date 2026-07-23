Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

sqrt y linear para calcular el número de buckets a partir del tamaño medio del Map. Para la estrategia sqrt : round(map_buckets_coefficient * sqrt(avg_map_size)) . Para la estrategia linear : round(map_buckets_coefficient * avg_map_size) . Se ignora cuando map_buckets_strategy es constant . El coeficiente utilizado en map_buckets_strategy para calcular el número de buckets a partir del tamaño medio del Map. Para la estrategia. Para la estrategia. Se ignora cuandoes

El tamaño medio mínimo de Map (número de claves por fila) necesario para aplicar la serialización with_buckets . Si el tamaño medio de Map es inferior a este valor, se usa un solo bucket independientemente del resto de la configuración de buckets. Un valor de 0 desactiva el umbral y siempre aplica la estrategia de uso de buckets. Esta configuración es útil para evitar la sobrecarga de la serialización en buckets en valores Map pequeños, donde el beneficio es insignificante.

Controla la estrategia para seleccionar el número de buckets en la serialización with_buckets de Map en función del tamaño promedio del Map.

Posibles valores: