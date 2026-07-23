Si la suma de los tamaños de las partes supera este umbral y el tiempo transcurrido desde la creación de una entrada del registro de replicación es mayor que
prefer_fetch_merged_part_size_threshold
prefer_fetch_merged_part_time_threshold, se prefiere obtener la parte fusionada
desde una réplica en lugar de realizar la fusión localmente. Esto acelera las fusiones
muy largas.
Valores posibles:
- Cualquier entero positivo.
Si el tiempo transcurrido desde la creación de una entrada del registro de replicación (ClickHouse Keeper o ZooKeeper) supera este umbral, y la suma del tamaño de las partes es mayor que
prefer_fetch_merged_part_time_threshold
prefer_fetch_merged_part_size_threshold, se prefiere obtener la parte fusionada desde una réplica en lugar de realizar la fusión localmente. Esto sirve para acelerar las fusiones muy largas.
Valores posibles:
- Cualquier entero positivo.