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Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

prefer_fetch_merged_part_size_threshold

Si la suma de los tamaños de las partes supera este umbral y el tiempo transcurrido desde la creación de una entrada del registro de replicación es mayor que prefer_fetch_merged_part_time_threshold, se prefiere obtener la parte fusionada desde una réplica en lugar de realizar la fusión localmente. Esto acelera las fusiones muy largas. Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.

prefer_fetch_merged_part_time_threshold

Si el tiempo transcurrido desde la creación de una entrada del registro de replicación (ClickHouse Keeper o ZooKeeper) supera este umbral, y la suma del tamaño de las partes es mayor que prefer_fetch_merged_part_size_threshold, se prefiere obtener la parte fusionada desde una réplica en lugar de realizar la fusión localmente. Esto sirve para acelerar las fusiones muy largas. Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.
Última modificación el 23 de julio de 2026