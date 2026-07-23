Estas opciones de configuración están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Si la suma de los tamaños de las partes supera este umbral y el tiempo transcurrido desde la creación de una entrada del registro de replicación es mayor que prefer_fetch_merged_part_time_threshold , se prefiere obtener la parte fusionada desde una réplica en lugar de realizar la fusión localmente. Esto acelera las fusiones muy largas.

Valores posibles:

Cualquier entero positivo.

Si el tiempo transcurrido desde la creación de una entrada del registro de replicación (ClickHouse Keeper o ZooKeeper) supera este umbral, y la suma del tamaño de las partes es mayor que prefer_fetch_merged_part_size_threshold , se prefiere obtener la parte fusionada desde una réplica en lugar de realizar la fusión localmente. Esto sirve para acelerar las fusiones muy largas.

Valores posibles: