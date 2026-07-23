Número máximo de comandos de mutación que se pueden combinar y ejecutar en una sola entrada MUTATE_PART (0 significa sin límite)
replicated_max_mutations_in_one_entry
Configuración obsoleta; no hace nada.
replicated_max_parallel_fetches
Configuración obsoleta; no hace nada.
replicated_max_parallel_fetches_for_host
Configuración obsoleta; no tiene ningún efecto.
replicated_max_parallel_fetches_for_table
Configuración obsoleta, no tiene efecto.
replicated_max_parallel_sends
Configuración obsoleta; no tiene ningún efecto.
replicated_max_parallel_sends_for_table
Si la proporción de partes incorrectas con respecto al número total de partes es inferior a este valor, se permite el inicio. Valores posibles:
replicated_max_ratio_of_wrong_parts
- Float, 0.0 - 1.0