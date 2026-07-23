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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

replicated_max_mutations_in_one_entry

Número máximo de comandos de mutación que se pueden combinar y ejecutar en una sola entrada MUTATE_PART (0 significa sin límite)

replicated_max_parallel_fetches

Configuración obsoleta; no hace nada.

replicated_max_parallel_fetches_for_host

Configuración obsoleta; no hace nada.

replicated_max_parallel_fetches_for_table

Configuración obsoleta; no tiene ningún efecto.

replicated_max_parallel_sends

Configuración obsoleta, no tiene efecto.

replicated_max_parallel_sends_for_table

Configuración obsoleta; no tiene ningún efecto.

replicated_max_ratio_of_wrong_parts

Si la proporción de partes incorrectas con respecto al número total de partes es inferior a este valor, se permite el inicio. Valores posibles:
  • Float, 0.0 - 1.0
Última modificación el 23 de julio de 2026