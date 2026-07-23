El tamaño total máximo de las partes (en bytes) que se fusionarán en una sola parte, si hay suficientes recursos disponibles. Corresponde aproximadamente al tamaño máximo posible de parte creado por una fusión automática en segundo plano. (0 significa que las fusiones se deshabilitarán) Valores posibles:
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool
- Cualquier entero no negativo.
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool.
Las fusiones iniciadas por OPTIMIZE FINAL ignoran
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool (solo se tiene en cuenta el espacio libre en disco).
El tamaño total máximo de las partes (en bytes) que se pueden fusionar en una sola parte cuando hay disponibles los recursos mínimos en el grupo en segundo plano. Posibles valores:
max_bytes_to_merge_at_min_space_in_pool
- Cualquier entero positivo.
max_bytes_to_merge_at_min_space_in_pool define el tamaño total máximo de las
partes que pueden fusionarse pese a la falta de espacio disponible en disco (en el grupo).
Esto es necesario para reducir la cantidad de partes pequeñas y la probabilidad de
errores
Too many parts.
Las fusiones reservan espacio en disco duplicando el tamaño total de las partes fusionadas.
Por lo tanto, cuando hay poco espacio libre en disco, puede darse una situación en la que
sí haya espacio libre, pero este ya esté reservado por fusiones grandes en curso,
de modo que otras fusiones no puedan iniciarse y la cantidad de partes pequeñas aumente
con cada
insert.