Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

El tamaño total máximo de las partes (en bytes) que se fusionarán en una sola parte, si hay suficientes recursos disponibles. Corresponde aproximadamente al tamaño máximo posible de parte creado por una fusión automática en segundo plano. (0 significa que las fusiones se deshabilitarán)

Valores posibles:

Cualquier entero no negativo.

El planificador de fusiones analiza periódicamente los tamaños y la cantidad de partes en las particiones y, si hay suficientes recursos libres en el grupo, inicia fusiones en segundo plano. Las fusiones se realizan hasta que el tamaño total de las partes de origen sea mayor que max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool .

max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool (solo se tiene en cuenta el espacio libre en disco). Las fusiones iniciadas por OPTIMIZE FINAL ignoran(solo se tiene en cuenta el espacio libre en disco).

El tamaño total máximo de las partes (en bytes) que se pueden fusionar en una sola parte cuando hay disponibles los recursos mínimos en el grupo en segundo plano.

Posibles valores:

Cualquier entero positivo.