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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool

El tamaño total máximo de las partes (en bytes) que se fusionarán en una sola parte, si hay suficientes recursos disponibles. Corresponde aproximadamente al tamaño máximo posible de parte creado por una fusión automática en segundo plano. (0 significa que las fusiones se deshabilitarán) Valores posibles:
  • Cualquier entero no negativo.
El planificador de fusiones analiza periódicamente los tamaños y la cantidad de partes en las particiones y, si hay suficientes recursos libres en el grupo, inicia fusiones en segundo plano. Las fusiones se realizan hasta que el tamaño total de las partes de origen sea mayor que max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool. Las fusiones iniciadas por OPTIMIZE FINAL ignoran max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool (solo se tiene en cuenta el espacio libre en disco).

max_bytes_to_merge_at_min_space_in_pool

El tamaño total máximo de las partes (en bytes) que se pueden fusionar en una sola parte cuando hay disponibles los recursos mínimos en el grupo en segundo plano. Posibles valores:
  • Cualquier entero positivo.
max_bytes_to_merge_at_min_space_in_pool define el tamaño total máximo de las partes que pueden fusionarse pese a la falta de espacio disponible en disco (en el grupo). Esto es necesario para reducir la cantidad de partes pequeñas y la probabilidad de errores Too many parts. Las fusiones reservan espacio en disco duplicando el tamaño total de las partes fusionadas. Por lo tanto, cuando hay poco espacio libre en disco, puede darse una situación en la que sí haya espacio libre, pero este ya esté reservado por fusiones grandes en curso, de modo que otras fusiones no puedan iniciarse y la cantidad de partes pequeñas aumente con cada insert.
Última modificación el 23 de julio de 2026