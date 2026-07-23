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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

concurrent_part_removal_threshold

Activa la eliminación concurrente de partes (consulta ‘max_part_removal_threads’) solo si el número de partes de datos inactivas es al menos este valor.

concurrent_part_removal_threshold_for_remote_disk

Igual que concurrent_part_removal_threshold, pero se usa cuando al menos una de las partes que se van a eliminar está almacenada en un disco remoto. El valor predeterminado es menor porque cada eliminación de una parte en almacenamiento remoto suele requerir un viaje de ida y vuelta por la red (por ejemplo, un DELETE HTTP por parte en el almacenamiento de objetos), por lo que una eliminación en serie de tan solo 100 partes puede bloquear un DROP TABLE durante decenas de segundos.
Última modificación el 23 de julio de 2026