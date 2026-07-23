Activa la eliminación concurrente de partes (consulta ‘max_part_removal_threads’) solo si el número de partes de datos inactivas es al menos este valor.
concurrent_part_removal_threshold
Igual que
concurrent_part_removal_threshold_for_remote_disk
concurrent_part_removal_threshold, pero se usa cuando al menos una
de las partes que se van a eliminar está almacenada en un disco remoto. El valor predeterminado es menor
porque cada eliminación de una parte en almacenamiento remoto suele requerir un viaje
de ida y vuelta por la red (por ejemplo, un
DELETE HTTP por parte en el almacenamiento de objetos), por lo que una
eliminación en serie de tan solo 100 partes puede bloquear un
DROP TABLE durante decenas de
segundos.