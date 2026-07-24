Cuando está habilitada, permite usar columnas de coalescencia en una tabla CoalescingMergeTree en la partición o la clave de ordenación.
allow_coalescing_columns_in_partition_or_order_key
Habilita proyecciones en orden de commit que almacenan las columnas virtuales
allow_commit_order_projection
_block_number y
_block_offset, y conservan el orden de inserción original durante las fusiones.
Requiere que
enable_block_number_column y
enable_block_offset_column estén habilitados.
En
allow_dimensions_outside_sorting_key
AggregatingMergeTree, las fusiones en segundo plano contraen las filas que comparten el mismo valor de la clave de ordenación,
combinando sus estados de agregación. Una columna que no forma parte ni de la clave de ordenación ni de una
medida de estado de agregación (
AggregateFunction o
SimpleAggregateFunction) es una dimensión: después
de una fusión conserva un valor arbitrario de una de las filas contraídas, lo que produce silenciosamente
resultados incorrectos en las consultas que hacen
GROUP BY o filtran por ella (consulte
https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/751).
De forma predeterminada, ese esquema se rechaza al crear la tabla. Habilite esta configuración si la columna depende
funcionalmente de la clave de ordenación (de modo que todas las filas contraídas compartan el mismo valor) y ese
comportamiento es intencionado.
La comprobación solo se aplica a las tablas que realmente agregan (aquellas con al menos una columna de estado de agregación)
y se omite cuando
allow_tuple_element_aggregation está habilitado.
Permite usar un número de coma flotante como clave de partición. Valores posibles:
allow_floating_point_partition_key
0— No se permite usar una clave de partición de coma flotante.
1— Se permite usar una clave de partición de coma flotante.
Permite crear índices de omisión minmax en columnas JSON (Object). Está deshabilitado de forma predeterminada porque la ruta de serialización del índice minmax no puede manejar valores heterogéneos de Field que pueden contener las columnas JSON.
allow_minmax_index_for_json
Permite usar tipos Nullable como claves primarias.
allow_nullable_key
Permite usar la columna ‘_part_offset’ en la consulta SELECT de las proyecciones.
allow_part_offset_column_in_projections
Tarea en segundo plano que reduce las partes bloqueantes de las tablas shared merge tree. Solo en ClickHouse Cloud
allow_reduce_blocking_parts_task
No utilice esta configuración en producción, ya que aún no está lista.
allow_remote_fs_zero_copy_replication
Cuando está habilitada, permite usar en la partición o en la clave de ordenación las columnas de suma de una tabla SummingMergeTree.
allow_summing_columns_in_partition_or_order_key
Rechaza índices primarios/secundarios y claves de ordenación con expresiones idénticas
allow_suspicious_indices
Si se habilita, los elementos individuales de las columnas Tuple participan en la agregación durante la fusión en SummingMergeTree, AggregatingMergeTree y CoalescingMergeTree. Las Tuple anidadas se expanden de forma recursiva para que todos los elementos hoja se agreguen de manera independiente. Esta configuración es inmutable y debe especificarse al crear la tabla.
allow_tuple_element_aggregation
Permite las fusiones verticales de partes compact a partes wide. Esta configuración debe tener el mismo valor en todas las réplicas.