Ajustes de tabla de MergeTree en ClickHouse del grupo generado allow_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se autogeneran a partir del código fuente de ClickHouse.

Cuando está habilitada, permite usar columnas de coalescencia en una tabla CoalescingMergeTree en la partición o la clave de ordenación.

Habilita proyecciones en orden de commit que almacenan las columnas virtuales _block_number y _block_offset , y conservan el orden de inserción original durante las fusiones. Requiere que enable_block_number_column y enable_block_offset_column estén habilitados.

AggregatingMergeTree , las fusiones en segundo plano contraen las filas que comparten el mismo valor de la clave de ordenación, combinando sus estados de agregación. Una columna que no forma parte ni de la clave de ordenación ni de una medida de estado de agregación ( AggregateFunction o SimpleAggregateFunction ) es una dimensión: después de una fusión conserva un valor arbitrario de una de las filas contraídas, lo que produce silenciosamente resultados incorrectos en las consultas que hacen GROUP BY o filtran por ella (consulte En, las fusiones en segundo plano contraen las filas que comparten el mismo valor de la clave de ordenación, combinando sus estados de agregación. Una columna que no forma parte ni de la clave de ordenación ni de una medida de estado de agregación () es una dimensión: después de una fusión conserva un valor arbitrario de una de las filas contraídas, lo que produce silenciosamente resultados incorrectos en las consultas que haceno filtran por ella (consulte https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/751 ).

De forma predeterminada, ese esquema se rechaza al crear la tabla. Habilite esta configuración si la columna depende funcionalmente de la clave de ordenación (de modo que todas las filas contraídas compartan el mismo valor) y ese comportamiento es intencionado.

La comprobación solo se aplica a las tablas que realmente agregan (aquellas con al menos una columna de estado de agregación) y se omite cuando allow_tuple_element_aggregation está habilitado.

Permite usar un número de coma flotante como clave de partición.

Valores posibles:

0 — No se permite usar una clave de partición de coma flotante.

— No se permite usar una clave de partición de coma flotante. 1 — Se permite usar una clave de partición de coma flotante.

Permite crear índices de omisión minmax en columnas JSON (Object). Está deshabilitado de forma predeterminada porque la ruta de serialización del índice minmax no puede manejar valores heterogéneos de Field que pueden contener las columnas JSON.

Permite usar tipos Nullable como claves primarias.

Permite usar la columna ‘_part_offset’ en la consulta SELECT de las proyecciones.

Tarea en segundo plano que reduce las partes bloqueantes de las tablas shared merge tree. Solo en ClickHouse Cloud

No utilice esta configuración en producción, ya que aún no está lista.

Cuando está habilitada, permite usar en la partición o en la clave de ordenación las columnas de suma de una tabla SummingMergeTree.

Rechaza índices primarios/secundarios y claves de ordenación con expresiones idénticas

Si se habilita, los elementos individuales de las columnas Tuple participan en la agregación durante la fusión en SummingMergeTree, AggregatingMergeTree y CoalescingMergeTree. Las Tuple anidadas se expanden de forma recursiva para que todos los elementos hoja se agreguen de manera independiente. Esta configuración es inmutable y debe especificarse al crear la tabla.

Permite las fusiones verticales de partes compact a partes wide. Esta configuración debe tener el mismo valor en todas las réplicas.