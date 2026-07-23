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Estas configuraciones están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

materialize_projections_on_insert

Cuando está habilitado, los INSERT crean nuevas partes con proyecciones. De lo contrario, pueden crearse de forma explícita mediante MATERIALIZE PROJECTION o durante las fusiones con materialize_projections_on_merge.

materialize_projections_on_merge

Cuando está habilitada, una fusión reconstruye una proyección que falta en todas sus partes de origen (por ejemplo, porque se insertaron con materialize_projections_on_insert = 0), para que la parte fusionada tenga la proyección. Las fusiones siguen combinando solo partes que comparten el mismo conjunto de proyecciones. Para rellenar retroactivamente una proyección en todas las partes existentes, usa MATERIALIZE PROJECTION de forma explícita. Las proyecciones también se crean durante las operaciones INSERT con materialize_projections_on_insert.
Última modificación el 23 de julio de 2026