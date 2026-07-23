Cuando está habilitado, los INSERT crean nuevas partes con proyecciones. De lo contrario, pueden crearse de forma explícita mediante MATERIALIZE PROJECTION o durante las fusiones con materialize_projections_on_merge.
materialize_projections_on_insert
Cuando está habilitada, una fusión reconstruye una proyección que falta en todas sus partes de origen (por ejemplo, porque se insertaron con
materialize_projections_on_merge
materialize_projections_on_insert = 0), para que la parte fusionada tenga la proyección.
Las fusiones siguen combinando solo partes que comparten el mismo conjunto de proyecciones. Para rellenar retroactivamente una proyección en todas las partes existentes,
usa MATERIALIZE PROJECTION de forma explícita. Las proyecciones
también se crean durante las operaciones INSERT con materialize_projections_on_insert.