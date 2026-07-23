Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

El número de filas que se leen de las partes fusionadas en memoria.

Valores posibles:

Cualquier entero positivo.

La operación de fusión lee filas de las partes en bloques de merge_max_block_size filas; luego fusiona y escribe el resultado en una nueva parte. El bloque leído se carga en RAM, por lo que merge_max_block_size afecta a la cantidad de RAM necesaria para la fusión. Por lo tanto, las fusiones pueden consumir una gran cantidad de RAM en tablas con filas muy anchas (si el tamaño medio de una fila es de 100kb, entonces, al fusionar 10 partes, (100kb * 10 * 8192) = ~ 8GB de RAM). Al reducir merge_max_block_size , puede reducir la cantidad de RAM necesaria para una fusión, pero hacerlo más lento.

Cuántos bytes deben tener los bloques que se forman para las operaciones de fusión. De forma predeterminada, tiene el mismo valor que index_granularity_bytes .

Solo disponible en ClickHouse Cloud. Tamaño máximo de la parte (compact o packed) para precalentar la caché durante una fusión.

El número máximo de subcolumnas dinámicas que se pueden crear en cada columna de una parte de datos Compact después de la fusión. Permite controlar el número de subcolumnas dinámicas en una parte Compact independientemente de los parámetros dinámicos especificados en el tipo de dato.

Por ejemplo, si la tabla tiene una columna con el tipo JSON(max_dynamic_paths=1024) y la configuración merge_max_dynamic_subcolumns_in_compact_part está establecida en 128, después de la fusión en la parte de datos Compact, el número de rutas dinámicas se reducirá a 128 en esa parte y solo se escribirán 128 rutas como subcolumnas dinámicas.

El número máximo de subcolumnas dinámicas que se pueden crear en cada columna de la parte de datos Wide después de la fusión. Permite reducir el número de archivos creados en la parte de datos Wide, independientemente de los parámetros dinámicos especificados en el tipo de dato.

Por ejemplo, si la tabla tiene una columna con el tipo JSON(max_dynamic_paths=1024) y la configuración merge_max_dynamic_subcolumns_in_wide_part está establecida en 128, después de la fusión en la parte de datos Wide, el número de rutas dinámicas se reducirá a 128 en esa parte y solo se escribirán 128 rutas como subcolumnas dinámicas.