Compresión front-coding predeterminada para los bloques de diccionario del índice de texto. Puede sobrescribirse con el argumento de índice explícito
text_index_dictionary_block_frontcoding_compression
dictionary_block_frontcoding_compression.
Tamaño de bloque predeterminado del diccionario de los índices de texto. Puede sobrescribirse con el argumento de índice explícito
text_index_dictionary_block_size
dictionary_block_size.
Tamaño de bloque predeterminado de la posting list en índices de texto (filas). Puede sobrescribirse mediante el argumento de índice explícito
text_index_posting_list_block_size
posting_list_block_size.
Códec predeterminado de la posting list de los índices de texto. Se puede sobrescribir con el argumento de índice explícito
text_index_posting_list_codec
posting_list_codec.