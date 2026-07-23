Configuración de tablas MergeTree de ClickHouse en el grupo generado text_index_*.

Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Compresión front-coding predeterminada para los bloques de diccionario del índice de texto. Puede sobrescribirse con el argumento de índice explícito dictionary_block_frontcoding_compression .

Tamaño de bloque predeterminado del diccionario de los índices de texto. Puede sobrescribirse con el argumento de índice explícito dictionary_block_size .

Tamaño de bloque predeterminado de la posting list en índices de texto (filas). Puede sobrescribirse mediante el argumento de índice explícito posting_list_block_size .