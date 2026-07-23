Ajustes de tabla de MergeTree de ClickHouse en el grupo generado vertical_merge_*.

Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Tamaño mínimo (aproximado) sin comprimir, en bytes, de las partes en proceso de fusión para activar el algoritmo de fusión Vertical.

Cantidad mínima de columnas que no forman parte de la PK para activar la fusión vertical.

Suma mínima (aproximada) de filas en las partes que se están fusionando para activar el algoritmo de fusión vertical.

Si es true, la eliminación ligera se optimiza durante la fusión vertical.

Si es true, la eliminación de filas por TTL se optimiza en la fusión vertical. En lugar de forzar una fusión horizontal, el filtro TTL se evalúa y se pasa al algoritmo de fusión, que establece marcas de omisión en las fuentes de filas.

Si se establece en true, se usa la precarga de datos desde el sistema de archivos remoto para la siguiente columna durante la fusión