Tamaño mínimo (aproximado) sin comprimir, en bytes, de las partes en proceso de fusión para activar el algoritmo de fusión Vertical.
vertical_merge_algorithm_min_bytes_to_activate
Cantidad mínima de columnas que no forman parte de la PK para activar la fusión vertical.
vertical_merge_algorithm_min_columns_to_activate
Suma mínima (aproximada) de filas en las partes que se están fusionando para activar el algoritmo de fusión vertical.
vertical_merge_algorithm_min_rows_to_activate
Si es true, la eliminación ligera se optimiza durante la fusión vertical.
vertical_merge_optimize_lightweight_delete
Si es true, la eliminación de filas por TTL se optimiza en la fusión vertical. En lugar de forzar una fusión horizontal, el filtro TTL se evalúa y se pasa al algoritmo de fusión, que establece marcas de omisión en las fuentes de filas.
vertical_merge_optimize_ttl_delete
Si se establece en true, se usa la precarga de datos desde el sistema de archivos remoto para la siguiente columna durante la fusión