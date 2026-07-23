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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

vertical_merge_algorithm_min_bytes_to_activate

Tamaño mínimo (aproximado) sin comprimir, en bytes, de las partes en proceso de fusión para activar el algoritmo de fusión Vertical.

vertical_merge_algorithm_min_columns_to_activate

Cantidad mínima de columnas que no forman parte de la PK para activar la fusión vertical.

vertical_merge_algorithm_min_rows_to_activate

Suma mínima (aproximada) de filas en las partes que se están fusionando para activar el algoritmo de fusión vertical.

vertical_merge_optimize_lightweight_delete

Si es true, la eliminación ligera se optimiza durante la fusión vertical.

vertical_merge_optimize_ttl_delete

Si es true, la eliminación de filas por TTL se optimiza en la fusión vertical. En lugar de forzar una fusión horizontal, el filtro TTL se evalúa y se pasa al algoritmo de fusión, que establece marcas de omisión en las fuentes de filas.

vertical_merge_remote_filesystem_prefetch

Si se establece en true, se usa la precarga de datos desde el sistema de archivos remoto para la siguiente columna durante la fusión
Última modificación el 23 de julio de 2026