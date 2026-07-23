se diferencia de MergeTree en que elimina las entradas duplicadas con el mismo valor de la clave de ordenación (sección de la tabla ORDER BY , no PRIMARY KEY ).

ORDER BY , no PRIMARY KEY ). El motor se diferencia de MergeTree en que elimina las entradas duplicadas con el mismo valor de la clave de ordenación (sección de la tabla, no).

La deduplicación de datos se produce solo durante una fusión. Las fusiones se realizan en segundo plano en un momento indeterminado, por lo que no se pueden planificar. Es posible que parte de los datos permanezca sin procesar. Aunque puedes ejecutar una fusión no programada mediante la consulta OPTIMIZE , no debes confiar en ello, ya que la consulta OPTIMIZE leerá y escribirá una gran cantidad de datos.

Por lo tanto, ReplacingMergeTree es adecuado para eliminar datos duplicados en segundo plano y ahorrar espacio, pero no garantiza la ausencia de duplicados.

Hay una guía detallada sobre ReplacingMergeTree, incluidas las buenas prácticas y cómo optimizar el rendimiento, disponible aquí

​ Crear una tabla

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) ENGINE = ReplacingMergeTree([ver [, is_deleted]]) [PARTITION BY expr] [ORDER BY expr] [PRIMARY KEY expr] [SAMPLE BY expr] [SETTINGS name=value, ...]

Para ver una descripción de los parámetros de la solicitud, consulte la descripción de la sentencia

La unicidad de las filas viene determinada por la cláusula ORDER BY de la tabla, no por PRIMARY KEY .

​ Parámetros de ReplacingMergeTree

ver — columna con el número de versión. Tipo UInt* , Date , DateTime o DateTime64 . Parámetro opcional.

Al realizar la fusión, ReplacingMergeTree deja solo una de todas las filas con la misma clave de ordenación:

La última de la selección, si no se especifica ver . Una selección es un conjunto de filas en un conjunto de partes que participan en la fusión. La parte creada más recientemente (el último insert) será la última de la selección. Por lo tanto, tras la deduplicación, permanecerá la última fila del insert más reciente para cada clave de ordenación única.

. Una selección es un conjunto de filas en un conjunto de partes que participan en la fusión. La parte creada más recientemente (el último insert) será la última de la selección. Por lo tanto, tras la deduplicación, permanecerá la última fila del insert más reciente para cada clave de ordenación única. La que tenga la versión máxima, si se especifica ver . Si ver es el mismo para varias filas, se aplicará la regla “si no se especifica ver ” para ellas; es decir, permanecerá la fila insertada más recientemente.

Ejemplo:

-- sin ver: gana la última fila insertada CREATE TABLE myFirstReplacingMT ( `key` Int64, `someCol` String, `eventTime` DateTime ) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY key ; INSERT INTO myFirstReplacingMT Values ( 1 , 'first' , '2020-01-01 01:01:01' ); INSERT INTO myFirstReplacingMT Values ( 1 , 'second' , '2020-01-01 00:00:00' ); SELECT * FROM myFirstReplacingMT FINAL; ┌─ key ─┬─someCol─┬───────────eventTime─┐ │ 1 │ second │ 2020 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ └─────┴─────────┴─────────────────────┘ -- con ver: gana la fila con el valor de ver más alto CREATE TABLE mySecondReplacingMT ( `key` Int64, `someCol` String, `eventTime` DateTime ) ENGINE = ReplacingMergeTree(eventTime) ORDER BY key ; INSERT INTO mySecondReplacingMT Values ( 1 , 'first' , '2020-01-01 01:01:01' ); INSERT INTO mySecondReplacingMT Values ( 1 , 'second' , '2020-01-01 00:00:00' ); SELECT * FROM mySecondReplacingMT FINAL; ┌─ key ─┬─someCol─┬───────────eventTime─┐ │ 1 │ first │ 2020 - 01 - 01 01 : 01 : 01 │ └─────┴─────────┴─────────────────────┘

is_deleted — Nombre de una columna utilizada durante una fusión para determinar si los datos de esta fila representan el estado o si deben eliminarse; 1 es una fila “eliminada” y 0 es una fila de “estado”.

Tipo de datos de la columna — UInt8 .

is_deleted solo puede habilitarse cuando se usa ver . Independientemente de la operación realizada sobre los datos, la versión debe incrementarse. Si dos filas insertadas tienen el mismo número de versión, se conserva la última fila insertada. De forma predeterminada, ClickHouse conservará la última fila de una clave incluso si esa fila es una fila eliminada. Esto permite que cualquier fila futura con versiones inferiores pueda insertarse de forma segura y que la fila eliminada siga aplicándose. Para eliminar permanentemente esas filas eliminadas, habilite la configuración de tabla allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup y haga una de las siguientes acciones: Establezca las configuraciones de tabla enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge , min_age_to_force_merge_on_partition_only y min_age_to_force_merge_seconds . Si todas las partes de una partición son más antiguas que min_age_to_force_merge_seconds , ClickHouse las fusionará todas en una sola parte y eliminará cualquier fila eliminada. Ejecute manualmente OPTIMIZE TABLE table [PARTITION partition | PARTITION ID 'partition_id'] FINAL CLEANUP .

Ejemplo:

-- con ver e is_deleted CREATE OR REPLACE TABLE myThirdReplacingMT ( `key` Int64, `someCol` String, `eventTime` DateTime , `is_deleted` UInt8 ) ENGINE = ReplacingMergeTree(eventTime, is_deleted) ORDER BY key SETTINGS allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup = 1 ; INSERT INTO myThirdReplacingMT Values ( 1 , 'first' , '2020-01-01 01:01:01' , 0 ); INSERT INTO myThirdReplacingMT Values ( 1 , 'first' , '2020-01-01 01:01:01' , 1 ); select * from myThirdReplacingMT final; 0 rows in set . Elapsed: 0 . 003 sec. -- eliminar filas con is_deleted OPTIMIZE TABLE myThirdReplacingMT FINAL CLEANUP; INSERT INTO myThirdReplacingMT Values ( 1 , 'first' , '2020-01-01 00:00:00' , 0 ); select * from myThirdReplacingMT final; ┌─ key ─┬─someCol─┬───────────eventTime─┬─is_deleted─┐ │ 1 │ first │ 2020 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ 0 │ └─────┴─────────┴─────────────────────┴────────────┘

​ Cláusulas de consulta

ReplacingMergeTree , se requieren las mismas MergeTree . Al crear una tabla, se requieren las mismas cláusulas que al crear una tabla

​ Deduplicación en tiempo de consulta & FINAL

Durante las fusiones, ReplacingMergeTree identifica las filas duplicadas usando los valores de las columnas ORDER BY (utilizadas para crear la tabla) como identificador único, y conserva solo la versión más reciente. Sin embargo, esto solo ofrece corrección eventual: no garantiza que las filas se dedupliquen, y no debe depender de ello. Por lo tanto, las consultas pueden producir respuestas incorrectas porque tienen en cuenta filas de actualización y filas eliminadas.

Para obtener respuestas correctas, los usuarios deberán complementar las fusiones en segundo plano con la deduplicación en tiempo de consulta y la eliminación de filas borradas. Esto puede lograrse usando el operador FINAL . Por ejemplo, considere el siguiente ejemplo:

CREATE TABLE rmt_example ( `number` UInt16 ) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY number INSERT INTO rmt_example SELECT floor (randUniform( 0 , 100 )) AS number FROM numbers( 1000000000 ) 0 rows in set . Elapsed: 19 . 958 sec. Processed 1 . 00 billion rows , 8 . 00 GB ( 50 . 11 million rows / s., 400 . 84 MB / s.)

Hacer una consulta sin FINAL produce un recuento incorrecto (el resultado exacto variará en función de las fusiones):

SELECT count () FROM rmt_example ┌─ count ()─┐ │ 200 │ └─────────┘ 1 row in set . Elapsed: 0 . 002 sec.

Añadir FINAL produce un resultado correcto:

SELECT count () FROM rmt_example FINAL ┌─ count ()─┐ │ 100 │ └─────────┘ 1 row in set . Elapsed: 0 . 002 sec.