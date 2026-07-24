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ALTER TABLE [db].table ADD STATISTICS [IF NOT EXISTS] (column list) TYPE (type list)- Agrega la descripción de las estadísticas a los metadatos de la tabla.
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ALTER TABLE [db].table MODIFY STATISTICS (column list) TYPE (type list)- Modifica la descripción de las estadísticas en los metadatos de la tabla.
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ALTER TABLE [db].table DROP STATISTICS [IF EXISTS] (column list)- Elimina las estadísticas de los metadatos de las columnas especificadas y borra todos los objetos de estadísticas en todas las partes de esas columnas.
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ALTER TABLE [db].table CLEAR STATISTICS [IF EXISTS] (column list)- Borra todos los objetos de estadísticas en todas las partes de las columnas especificadas. Los objetos de estadísticas pueden volver a generarse con
ALTER TABLE MATERIALIZE STATISTICS.
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ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE STATISTICS (ALL | [IF EXISTS] (column list))- Vuelve a generar las estadísticas de las columnas. Se implementa como una mutación.
Añadir dos tipos de estadísticas a dos columnas:
Ejemplo:
ALTER TABLE t1 MODIFY STATISTICS c, d TYPE TDigest, Uniq;
Las estadísticas solo son compatibles con las tablas que usan motores
*MergeTree (incluidas las variantes replicadas).