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Las siguientes operaciones están disponibles:
  • ALTER TABLE [db].table ADD STATISTICS [IF NOT EXISTS] (column list) TYPE (type list) - Agrega la descripción de las estadísticas a los metadatos de la tabla.
  • ALTER TABLE [db].table MODIFY STATISTICS (column list) TYPE (type list) - Modifica la descripción de las estadísticas en los metadatos de la tabla.
  • ALTER TABLE [db].table DROP STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - Elimina las estadísticas de los metadatos de las columnas especificadas y borra todos los objetos de estadísticas en todas las partes de esas columnas.
  • ALTER TABLE [db].table CLEAR STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - Borra todos los objetos de estadísticas en todas las partes de las columnas especificadas. Los objetos de estadísticas pueden volver a generarse con ALTER TABLE MATERIALIZE STATISTICS.
  • ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE STATISTICS (ALL | [IF EXISTS] (column list)) - Vuelve a generar las estadísticas de las columnas. Se implementa como una mutación.
Los dos primeros comandos son ligeros, en el sentido de que solo cambian metadatos o eliminan archivos. Además, estas operaciones se replican y sincronizan los metadatos de las estadísticas a través de ZooKeeper.

Ejemplo:

Añadir dos tipos de estadísticas a dos columnas:
Las estadísticas solo son compatibles con las tablas que usan motores *MergeTree (incluidas las variantes replicadas).
Última modificación el 24 de julio de 2026