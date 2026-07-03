Las funciones de agregación funcionan de la forma habitual , como cabría esperar para los expertos en bases de datos.

ClickHouse también admite:

Funciones de agregación paramétricas, que aceptan otros parámetros además de las columnas.

Combinadores, que cambian el comportamiento de las funciones de agregación.

​ Procesamiento de NULL

Durante la agregación, se omiten todos los argumentos NULL . Si la agregación tiene varios argumentos, se ignorará cualquier fila en la que uno o más de ellos sean NULL.

any y anyLast , respectivamente) cuando van seguidas del modificador RESPECT NULLS . Por ejemplo, FIRST_VALUE(b) RESPECT NULLS . Hay una excepción a esta regla: las funciones first_value last_value y sus alias (, respectivamente) cuando van seguidas del modificador. Por ejemplo,

Ejemplos:

Considere la siguiente tabla:

┌─x─┬────y─┐ │ 1 │ 2 │ │ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 3 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ │ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───┴──────┘

Supongamos que necesitas sumar los valores de la columna y :

SELECT sum (y) FROM t_null_big

┌─sum(y)─┐ │ 7 │ └────────┘

Ahora puedes usar la función groupArray para crear un array a partir de la columna y :

SELECT groupArray(y) FROM t_null_big

┌─groupArray(y)─┐ │ [2,2,3] │ └───────────────┘

groupArray no incluye NULL en el array resultante.

avg(COALESCE(column, 0)) usará el valor de la columna en la agregación, o cero si es NULL: Puedes usar COALESCE para convertir NULL en un valor que tenga sentido en tu caso de uso. Por ejemplo:usará el valor de la columna en la agregación, o cero si es NULL:

SELECT avg (y), avg ( coalesce (y, 0 )) FROM t_null_big

┌─────────────avg(y)─┬─avg(coalesce(y, 0))─┐ │ 2.3333333333333335 │ 1.4 │ └────────────────────┴─────────────────────┘

NULL . Un Tuple que contiene solo un valor NULL no es NULL , por lo que las funciones de agregación no omitirán esa fila por ese valor NULL . Además, puede usar Tuple para evitar el comportamiento de omisión de. Unque contiene solo un valorno es, por lo que las funciones de agregación no omitirán esa fila por ese valor

SELECT groupArray(y), groupArray(tuple(y)). 1 FROM t_null_big; ┌─groupArray(y)─┬─tupleElement(groupArray(tuple(y)), 1 )─┐ │ [2,2,3] │ [2,NULL,2,3,NULL] │ └───────────────┴───────────────────────────────────────┘

count() ) o con parámetros constantes ( count(1) ) contará todas las filas del bloque (independientemente del valor de la columna de GROUP BY, ya que no es un argumento), mientras que count(column) solo devolverá el número de filas en las que column no es NULL. Tenga en cuenta que las agregaciones se omiten cuando las columnas se usan como argumentos de una función de agregación. Por ejemplo, count sin parámetros () o con parámetros constantes () contará todas las filas del bloque (independientemente del valor de la columna de GROUP BY, ya que no es un argumento), mientras quesolo devolverá el número de filas en las que column no es NULL.

SELECT v, count ( 1 ), count (v) FROM ( SELECT if ( number < 10 , NULL , number % 3 ) AS v FROM numbers( 15 ) ) GROUP BY v ┌────v─┬─ count ()─┬─ count (v)─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 10 │ 0 │ │ 0 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 2 │ 2 │ │ 2 │ 2 │ 2 │ └──────┴─────────┴──────────┘

Y aquí tienes un ejemplo de first_value con RESPECT NULLS , donde podemos ver que se respetan los valores de entrada NULL y que devolverá el primer valor leído, sea NULL o no: