- Funciones de agregación paramétricas, que aceptan otros parámetros además de las columnas.
- Combinadores, que cambian el comportamiento de las funciones de agregación.
Durante la agregación, se omiten todos los argumentos
Procesamiento de NULL
NULL. Si la agregación tiene varios argumentos, se ignorará cualquier fila en la que uno o más de ellos sean NULL.
Hay una excepción a esta regla: las funciones
first_value,
last_value y sus alias (
any y
anyLast, respectivamente) cuando van seguidas del modificador
RESPECT NULLS. Por ejemplo,
FIRST_VALUE(b) RESPECT NULLS.
Ejemplos:
Considere la siguiente tabla:
Supongamos que necesitas sumar los valores de la columna
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ 2 │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 3 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘
y:
SELECT sum(y) FROM t_null_big
Ahora puedes usar la función
┌─sum(y)─┐
│ 7 │
└────────┘
groupArray para crear un array a partir de la columna
y:
SELECT groupArray(y) FROM t_null_big
┌─groupArray(y)─┐
│ [2,2,3] │
└───────────────┘
groupArray no incluye
NULL en el array resultante.
Puedes usar COALESCE para convertir NULL en un valor que tenga sentido en tu caso de uso. Por ejemplo:
avg(COALESCE(column, 0)) usará el valor de la columna en la agregación, o cero si es NULL:
SELECT
avg(y),
avg(coalesce(y, 0))
FROM t_null_big
Además, puede usar Tuple para evitar el comportamiento de omisión de
┌─────────────avg(y)─┬─avg(coalesce(y, 0))─┐
│ 2.3333333333333335 │ 1.4 │
└────────────────────┴─────────────────────┘
NULL. Un
Tuple que contiene solo un valor
NULL no es
NULL, por lo que las funciones de agregación no omitirán esa fila por ese valor
NULL.
Tenga en cuenta que las agregaciones se omiten cuando las columnas se usan como argumentos de una función de agregación. Por ejemplo,
SELECT
groupArray(y),
groupArray(tuple(y)).1
FROM t_null_big;
┌─groupArray(y)─┬─tupleElement(groupArray(tuple(y)), 1)─┐
│ [2,2,3] │ [2,NULL,2,3,NULL] │
└───────────────┴───────────────────────────────────────┘
count sin parámetros (
count()) o con parámetros constantes (
count(1)) contará todas las filas del bloque (independientemente del valor de la columna de GROUP BY, ya que no es un argumento), mientras que
count(column) solo devolverá el número de filas en las que column no es NULL.
Y aquí tienes un ejemplo de first_value con
SELECT
v,
count(1),
count(v)
FROM
(
SELECT if(number < 10, NULL, number % 3) AS v
FROM numbers(15)
)
GROUP BY v
┌────v─┬─count()─┬─count(v)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 10 │ 0 │
│ 0 │ 1 │ 1 │
│ 1 │ 2 │ 2 │
│ 2 │ 2 │ 2 │
└──────┴─────────┴──────────┘
RESPECT NULLS, donde podemos ver que se respetan los valores de entrada NULL y que devolverá el primer valor leído, sea NULL o no:
SELECT
col || '_' || ((col + 1) * 5 - 1) AS range,
first_value(odd_or_null) AS first,
first_value(odd_or_null) IGNORE NULLS as first_ignore_null,
first_value(odd_or_null) RESPECT NULLS as first_respect_nulls
FROM
(
SELECT
intDiv(number, 5) AS col,
if(number % 2 == 0, NULL, number) AS odd_or_null
FROM numbers(15)
)
GROUP BY col
ORDER BY col
┌─range─┬─first─┬─first_ignore_null─┬─first_respect_nulls─┐
│ 0_4 │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1_9 │ 5 │ 5 │ 5 │
│ 2_14 │ 11 │ 11 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────┴───────┴───────────────────┴─────────────────────┘