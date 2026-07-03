Skip to main content
Permite filtrar los resultados de la agregación producidos por GROUP BY. Es similar a la cláusula WHERE, pero la diferencia es que WHERE se aplica antes de la agregación, mientras que HAVING se aplica después. Es posible hacer referencia a los resultados de agregación de la cláusula SELECT en la cláusula HAVING mediante su alias. Alternativamente, la cláusula HAVING puede filtrar resultados de agregaciones adicionales que no se devuelven en los resultados de la consulta.

Ejemplo

Si tiene una tabla sales como la siguiente:
Puedes consultarlo de esta forma:
Esto mostrará a los vendedores con más de 10.000 en ventas totales en su región.

Limitaciones

No se puede usar HAVING si no se realiza ninguna agregación. Use WHERE en su lugar.
Última modificación el 3 de julio de 2026