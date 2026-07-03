WHERE se aplica antes de la agregación, mientras que
HAVING se aplica después.
Es posible hacer referencia a los resultados de agregación de la cláusula
SELECT en la cláusula
HAVING mediante su alias. Alternativamente, la cláusula
HAVING puede filtrar resultados de agregaciones adicionales que no se devuelven en los resultados de la consulta.
Si tiene una tabla
Ejemplo
sales como la siguiente:
Puedes consultarlo de esta forma:
CREATE TABLE sales
(
region String,
salesperson String,
amount Float64
)
ORDER BY (region, salesperson);
Esto mostrará a los vendedores con más de 10.000 en ventas totales en su región.
SELECT
region,
salesperson,
sum(amount) AS total_sales
FROM sales
GROUP BY
region,
salesperson
HAVING total_sales > 10000
ORDER BY total_sales DESC;
No se puede usar
Limitaciones
HAVING si no se realiza ninguna agregación. Use
WHERE en su lugar.