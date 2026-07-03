Si se especifica SELECT DISTINCT , en el resultado de una consulta solo permanecerán las filas únicas. Es decir, de cada conjunto de filas completamente idénticas en el resultado, solo permanecerá una.

Puede especificar la lista de columnas que deben tener valores únicos: SELECT DISTINCT ON (column1, column2,...) . Si no se especifican las columnas, se tendrán en cuenta todas.

Considere la tabla:

┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 2 │ 2 │ │ 2 │ 2 │ 2 │ │ 1 │ 1 │ 2 │ │ 1 │ 2 │ 2 │ └───┴───┴───┘

Usar DISTINCT sin especificar columnas:

SELECT DISTINCT * FROM t1;

┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 2 │ 2 │ │ 1 │ 1 │ 2 │ │ 1 │ 2 │ 2 │ └───┴───┴───┘

Uso de DISTINCT con columnas específicas:

SELECT DISTINCT ON (a,b) * FROM t1;

┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 2 │ 2 │ │ 1 │ 2 │ 2 │ └───┴───┴───┘

​ DISTINCT y ORDER BY

ClickHouse permite usar las cláusulas DISTINCT y ORDER BY para columnas diferentes en una misma consulta. La cláusula DISTINCT se ejecuta antes que la cláusula ORDER BY .

Considere la tabla:

┌─a─┬─b─┐ │ 2 │ 1 │ │ 1 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ │ 2 │ 4 │ └───┴───┘

Selección de datos:

SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b ASC ;

┌─a─┐ │ 2 │ │ 1 │ │ 3 │ └───┘

Selección de datos con diferentes direcciones de ordenación:

SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b DESC ;

┌─a─┐ │ 3 │ │ 1 │ │ 2 │ └───┘

La fila 2, 4 se truncó antes de ordenar.

Tenga en cuenta esta particularidad de la implementación al escribir consultas.

​ Tratamiento de NULL

DISTINCT funciona con NULL fuera un valor específico y NULL==NULL . En otras palabras, en los resultados de DISTINCT , las distintas combinaciones con NULL aparecen solo una vez. Esto difiere del tratamiento de NULL en la mayoría de los demás contextos. funciona con NULL como sifuera un valor específico y. En otras palabras, en los resultados de, las distintas combinaciones conaparecen solo una vez. Esto difiere del tratamiento deen la mayoría de los demás contextos.

SELECT , sin usar ninguna función de agregación. Sin embargo, hay algunas diferencias con respecto al enfoque de GROUP BY : Es posible obtener el mismo resultado aplicando GROUP BY al mismo conjunto de valores especificado en la cláusula, sin usar ninguna función de agregación. Sin embargo, hay algunas diferencias con respecto al enfoque de