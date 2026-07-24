Permite ejecutar consultas en nombre de otro usuario.

EXECUTE AS target_user; EXECUTE AS target_user subquery;

La primera forma (sin subquery ) establece que todas las consultas posteriores de la sesión actual se ejecutarán en nombre del target_user especificado.

La segunda forma (con subquery ) ejecuta solo la subquery especificada en nombre del target_user especificado.

Para que ambas formas funcionen, es necesario que la opción de configuración access_control_improvements.allow_impersonate_user esté establecida en 1 y que se haya otorgado el privilegio IMPERSONATE . Por ejemplo, los siguientes comandos

GRANT IMPERSONATE ON user1 TO user2; GRANT IMPERSONATE ON * TO user3;

permitir al usuario user2 ejecutar comandos EXECUTE AS user1 ... y también permitir al usuario user3 ejecutar comandos como cualquier usuario.

Al hacerse pasar por otro usuario, la función currentUser() devuelve el nombre de ese otro usuario, y la función authenticatedUser() devuelve el nombre del usuario que realmente se ha autenticado.