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Permite ejecutar consultas en nombre de otro usuario.

Sintaxis

La primera forma (sin subquery) establece que todas las consultas posteriores de la sesión actual se ejecutarán en nombre del target_user especificado. La segunda forma (con subquery) ejecuta solo la subquery especificada en nombre del target_user especificado. Para que ambas formas funcionen, es necesario que la opción de configuración access_control_improvements.allow_impersonate_user esté establecida en 1 y que se haya otorgado el privilegio IMPERSONATE. Por ejemplo, los siguientes comandos
permitir al usuario user2 ejecutar comandos EXECUTE AS user1 ... y también permitir al usuario user3 ejecutar comandos como cualquier usuario. Al hacerse pasar por otro usuario, la función currentUser() devuelve el nombre de ese otro usuario, y la función authenticatedUser() devuelve el nombre del usuario que realmente se ha autenticado.

Ejemplos

Última modificación el 24 de julio de 2026