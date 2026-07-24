Sintaxis
La primera forma (sin
EXECUTE AS target_user;
EXECUTE AS target_user subquery;
subquery) establece que todas las consultas posteriores de la sesión actual se ejecutarán en nombre del
target_user especificado.
La segunda forma (con
subquery) ejecuta solo la
subquery especificada en nombre del
target_user especificado.
Para que ambas formas funcionen, es necesario que la opción de configuración
access_control_improvements.allow_impersonate_user
esté establecida en
1 y que se haya otorgado el privilegio
IMPERSONATE. Por ejemplo, los siguientes comandos
permitir al usuario
GRANT IMPERSONATE ON user1 TO user2;
GRANT IMPERSONATE ON * TO user3;
user2 ejecutar comandos
EXECUTE AS user1 ... y también permitir al usuario
user3 ejecutar comandos como cualquier usuario.
Al hacerse pasar por otro usuario, la función currentUser() devuelve el nombre de ese otro usuario,
y la función authenticatedUser() devuelve el nombre del usuario que realmente se ha autenticado.
Ejemplos
SELECT currentUser(), authenticatedUser(); -- muestra "default default"
CREATE USER james;
EXECUTE AS james SELECT currentUser(), authenticatedUser(); -- muestra "james default"