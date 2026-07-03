SELECT ; una de ellas es especificar FORMAT format al final de la consulta para obtener los datos resultantes en un formato concreto. ClickHouse admite una amplia gama de formatos de serialización que pueden usarse, entre otras cosas, para los resultados de las consultas. Hay varias formas de elegir un formato para la salida de; una de ellas es especificaral final de la consulta para obtener los datos resultantes en un formato concreto.

Se puede usar un formato concreto por comodidad, para la integración con otros sistemas o para mejorar el rendimiento.

​ Formato predeterminado

FORMAT , se utiliza el formato predeterminado, que depende tanto de la configuración como de la interfaz utilizada para acceder al servidor de ClickHouse. Para la TabSeparated . Para el cliente de línea de comandos en modo interactivo, el formato predeterminado es PrettyCompact (genera tablas compactas y fáciles de leer). Si se omite la cláusula, se utiliza el formato predeterminado, que depende tanto de la configuración como de la interfaz utilizada para acceder al servidor de ClickHouse. Para la interfaz HTTP y el cliente de línea de comandos en modo batch, el formato predeterminado es. Para el cliente de línea de comandos en modo interactivo, el formato predeterminado es(genera tablas compactas y fáciles de leer).

​ Detalles de implementación