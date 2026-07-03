SELECT; una de ellas es especificar
FORMAT format al final de la consulta para obtener los datos resultantes en un formato concreto.
Se puede usar un formato concreto por comodidad, para la integración con otros sistemas o para mejorar el rendimiento.
Si se omite la cláusula
Formato predeterminado
FORMAT, se utiliza el formato predeterminado, que depende tanto de la configuración como de la interfaz utilizada para acceder al servidor de ClickHouse. Para la interfaz HTTP y el cliente de línea de comandos en modo batch, el formato predeterminado es
TabSeparated. Para el cliente de línea de comandos en modo interactivo, el formato predeterminado es
PrettyCompact (genera tablas compactas y fáciles de leer).
Al usar el cliente de línea de comandos, los datos siempre se envían por la red en un formato interno eficiente (
Detalles de implementación
Native). El cliente interpreta de forma independiente la cláusula
FORMAT de la consulta y formatea los datos por sí mismo (aliviando así a la red y al servidor de la carga adicional).